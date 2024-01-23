انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (2)-(0) بوركينا فاسو
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أنجولا ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق91. جووووول الثاني لأنجولا عن طريق سالفادور بمتابعة لتسديدة تصدى لها الحارس.
ق77. خروج مابولولو.
ق53. تسديدة من مابولولو في يد حارس المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36. جوووووول أول لأنجولا عن طريق مابولولو مستغلا عرضية من فريدي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أمم إفريقيا - متبقي 4 منتخبات.. تعرف على المتأهلين لثمن النهائي وكوت ديفوار تترقب أمم إفريقيا - أمير عبده: كنا مستعدين لمواجهة الجزائر.. والتأهل بالنسبة لنا إنجاز كبير كرنفال أمم إفريقيا – كيالوندا جاسبار.. محترف في البرتغال ولعب ضد الزمالك من قبل الحسابة بتحسب وعد عبده أمم إفريقيا - منتخب جامبيا يعلن رحيل مدربه كرنفال أمم إفريقيا – عبدولاي سيك.. صاحب وسام الأسد الوطني في السنغال انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(1) موريتانيا.. تفوق المرابطون على محاربي الصحراء
أخر الأخبار
الحسابة بتحسب 52 دقيقة | كوت ديفوار 2023
وعد عبده 57 دقيقة | كوت ديفوار 2023