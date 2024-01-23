انتهت أمم إفريقيا - أنجولا (2)-(0) بوركينا فاسو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أنجولا ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق91. جووووول الثاني لأنجولا عن طريق سالفادور بمتابعة لتسديدة تصدى لها الحارس.

ق77. خروج مابولولو.

ق53. تسديدة من مابولولو في يد حارس المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. جوووووول أول لأنجولا عن طريق مابولولو مستغلا عرضية من فريدي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل