كرنفال أمم إفريقيا – كريستوفر ووه.. منقذ الكاميرون الذي كان قريبا من نيوكاسل

سجل كريستوفر ووه هدفا قاتلا قاد به منتخب بلاده الكاميرون للفوز على جامبيا بثلاثة أهداف لهدفين.

والتقى المنتخبان في ملعب السلام في ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023.

فمن هو كريستوفر ووه؟

ولد في فرنسا لأبوين من الكاميرون، ويمتلك أيضا جنسية فرنسية.

انضم لمنتخب فرنسا للمشاركة في يورو تحت 17 عاما لكنه لم يخض في أي مباراة.

في 2021 وصفه تقرير بإنه خليفة كليمون لونجليه، بعدما أبدى سالزبورج النمساوي اهتمامه به أيضا، ثم انضم لصفوف لانس لاحقا.

وصرّح من قبل: "صفاتي الجسدية هي قوتي".

في يناير 2022 ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف نيوكاسل يونايتد ولم تتم الصفقة.

انضم لمنتخب الكاميرون لأول مرة في 2022 وشارك أمام بوروندي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنسخة 2021.

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فماذا قدم ووه خلال المباراة؟

شارك لـ90 دقيقة

سجل هدفا

شتت الكرة 8 مرات

استخلص الكرة 3 مرات بنجاح

فاز بالتحام أرضي من أصل 4

فاز بـ6 التحامات هوائية من أصل 6

لمس الكرة 48 مرة

بلغت دقة تمريراته 89%