أمم إفريقيا - برتراند تراوري يقود تشكيل بوركينا فاسو.. ومابولولو أساسي مع أنجولا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

مابولولو مهاجم أنجولا ونادي الاتحاد السكندري

أعلن كل من بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا وهيبورت فيلود مدرب بوركينا فاسو تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب أنجولا مع بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويشهد تشكيل أنجولا تواجد كريستوفر مابولولو لاعب الاتحاد السكندري.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: نيبولو.

الدفاع: إدي أفونسو – كيالوندا جاسبار – كوينيتو – تو كارنييرو.

الوسط: إشتريلا – برونو باز – فريدي.

الهجوم: جيلسون دالا – كريستوفر مابولولو – جيلبيرتو.

ويغيب بلاتي توري لاعب بيراميدز عن قائمة بوركينا فاسو في المباراة بسبب حصوله على إنذارين، بينما يقود برتراند تراوري التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: هيرفي كوفي.

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دايو – إدموند تابسوبا – عبدول جويبري.

الوسط: جوستافو سانجاري – إسماهيلا أودراوجو – ستيفاني كي.

الهجوم: برتراند تراوري – دانو واتارا – سيدريك بادولو.

ويلمك كلا الفريقين 4 نقاط في رصيديهما بالمركز الأول والثاني في المجموعة.

وسيتأهل الفائز من المباراة المباراة في المركز الأول، بينما ضمن كلاهما الوصول لدور الـ 16 بغض النظر عن النتيجة.

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