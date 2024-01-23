أمم إفريقيا - تعرف على 11 منتخبا ضمنوا التأهل إلى دور الـ16

ضمن 11 منتخبا تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم منتخبات السنغال، والكاميرون، وغينيا إلى قائمة المنتخبات المتأهلة بعد نهاية مباريات المجموعة الثالثة، فيما ودعت غانا البطولة بشكل رسمي.

وبعد نتائج مباريات المجموعة الثالثة، أصبحت المنتخبات المتأهلة عن كل مجموعة حتى الآن كالتالي.

المجموعة الأولى

1-غينيا الاستوائية

2-نيجيريا

المجموعة الثانية

1-كاب فيردي

2-مصر

المجموعة الثالثة

1-السنغال

2-الكاميرون

3-غينيا

المجموعة الرابعة (قبل الجولة الثالثة)

1-أنجولا

2-بوركينا فاسو

المجموعة الخامسة (قبل الجولة الثالثة)

1-مالي

المجموعة السادسة (قبل الجولة الثالثة)

1-المغرب

ترتيب أصحاب المركز الثالث حتى الآن:

1-غينيا: 4 نقاط - تأهلت بالفعل

2-كوت ديفوار: 3 نقاط

3-ناميبيا: 3 نقاط. (من مباراتين)

4-الجزائر: نقطتان. (من مباراتين)

5-زامبيا: نقطتان (من مباراتين)

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6-غانا: نقطتان. – ودعت البطولة رسميا

وتحددت حتى الآن مباراتين من مباريات دور الـ16 بشكل رسمي، إذ ستلعب نيجيريا مع الكاميرون، فيما ستلعب غينيا الاستوائية مع غينيا.

تحديد مــــــــــــواجهتين في دور الـ 16 🏆 نيجيريا x الكاميرون 🔥 غينيا الاستوائية x غينيا (طريق مصر) 👀#AFCON2023 #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/XjAt58kwSe — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2024

يذكر أن الفائز بين منتخبي غينيا الاستوائية وغينيا، سيلعب مع الفائز بين مصر وثاني المجموعة السادسة في ربع النهائي.