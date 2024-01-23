أمم إفريقيا - تعرف على 11 منتخبا ضمنوا التأهل إلى دور الـ16

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023

ضمن 11 منتخبا تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم منتخبات السنغال، والكاميرون، وغينيا إلى قائمة المنتخبات المتأهلة بعد نهاية مباريات المجموعة الثالثة، فيما ودعت غانا البطولة بشكل رسمي.

وبعد نتائج مباريات المجموعة الثالثة، أصبحت المنتخبات المتأهلة عن كل مجموعة حتى الآن كالتالي.

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المجموعة الأولى

1-غينيا الاستوائية

2-نيجيريا

المجموعة الثانية

1-كاب فيردي

2-مصر

المجموعة الثالثة

1-السنغال

2-الكاميرون

3-غينيا

المجموعة الرابعة (قبل الجولة الثالثة)

1-أنجولا

2-بوركينا فاسو

المجموعة الخامسة (قبل الجولة الثالثة)

1-مالي

المجموعة السادسة (قبل الجولة الثالثة)

1-المغرب

ترتيب أصحاب المركز الثالث حتى الآن:

1-غينيا: 4 نقاط - تأهلت بالفعل

2-كوت ديفوار: 3 نقاط

3-ناميبيا: 3 نقاط. (من مباراتين)

4-الجزائر: نقطتان. (من مباراتين)

5-زامبيا: نقطتان (من مباراتين)

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6-غانا: نقطتان. – ودعت البطولة رسميا

وتحددت حتى الآن مباراتين من مباريات دور الـ16 بشكل رسمي، إذ ستلعب نيجيريا مع الكاميرون، فيما ستلعب غينيا الاستوائية مع غينيا.

يذكر أن الفائز بين منتخبي غينيا الاستوائية وغينيا، سيلعب مع الفائز بين مصر وثاني المجموعة السادسة في ربع النهائي.

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