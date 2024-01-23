جنون حدث في ملعب السلام في كوت ديفوار أسفر في النهاية عن تأهل الكاميرون رفقة السنغال إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 بالإضافة إلى غينيا وتوديع جامبيا للبطولة.

وفاز منتخب الكاميرون على جامبيا بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الثلاثاء في ثالث جولات دور المجموعات من منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح كارل توكو إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 56 للكاميرون.

وفي الدقيقة 72 أدرك أبلي جالو التعادل لجامبيا في الدقيقة 72.

وظلت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله إلى أن بدأ الجنون في الدقيقة 85.

ففي تلك الدقيقة سجل إبريما كولي الهدف الثاني لجامبيا ما كان يجعل بلاده تتأهل وتقصي الكاميرون وبدا أن السيناريو القاتل حدث بالفعل.

لكن بعد مرور دقيقتين فقط سجل جيمس جوميز هدفا بالخطأ في مرماه ليدرك التعادل للكاميرون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل كريستوفر ووه هدفا ثالثا قاتلا تلك المرة للكاميرون ليخطف بطاقة التأهل للأسود غير المروضة.

وبعدها سجل محمد سانييه هدفا لجامبيا تم إلغائه بسبب لمسة يد متعمدة.

وفي الوقت ذاته كان منتخب السنغال يسجل هدفا ثانيا في غينيا ليهدي الكاميرون بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة ويرسل رفاق نابي كيتا للمركز الثالث.

وبتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

السنغال 9 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غينيا 4 نقاط

جامبيا بدون أي نقطة

وبذلك السنغال ستواجه في دور الـ16 ثالث المجموعة الأولى أي كوت ديفوار أو السادسة التي تضم كل من المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

أما الكاميرون فسوف تواجه نيجيريا في دربي إفريقي رائع في دور الـ16.

وكانت آخر مرة التقى المنتخبين فيها في دور الـ16 في استاد الإسكندرية في نسخة عام 2019 وحينها فاز النسور الخضراء بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما يلتقي منتخب غينيا مع غينيا الاستوائية في الدور ذاته.

تشكيل المباراة

شهد تشكيل الكاميرون غياب الحارس أندري أونانا وشارك فابريس أوندوا بدلا منه.

وتواجد موسى بارو في التشكيل الأساسي لجامبيا.

وجاء تشكيل كل من الكاميرون كالتالي:

في حراسة المرمى: فابريس أوندوا

في الدفاع: جيان تشارليز كاستيليتو- كريستوفر ووه- نوهو تولو

في الوسط: إنزو مباي- أوليفر نتشام- فرانك أنجويسا- دارلين يونجوا

في الهجوم: كارل توكو إيكامبي- فرانك مجري- جورجيس نكودو

فيما جاء تشكيل جامبيا كالتالي:

في حراسة المرمى: بوبكار جاي

في الدفاع: يعقوب ميندي- عمر كولي- جيمس جوميز- محمد سانيه

في الوسط: ينكوبا مينتيه- يوسوفا بوب- آلاسانا مانيه- أبلي جالو- موسى بارو

في الهجوم: علي سوى

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل حماسي وسدد الكاميروني فرانك ماجري كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

ورد عليه علي سوى بتسديدة قوية تصدى لها فابريس أوندوا.

وحول يانكوبا مينتيه عرضية برأسية لكن حارس الكاميرون تصدى له.

وسدد موسى بارو كرة قوية تصدى لها حارس الكاميرون.

وفي الدقيقة 50 حرمت العارضة منتخب الكاميرون من هدف محقق بعد تسديدة من جورجيس نكودو.

وعقب ست دقائق سجل توكو إيكامبي الهدف الأول للكاميرون برأسية.

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وسدد علي سوى كرة قوية تصدى لها فابريس أوندوا.

وأدرك منتخب جامبيا التعادل في الدقيقة 72 بتسديدة من أبلي جالو.

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وكاد إيكامبي يسجل هدفا ثانيا له ولبلاده في الدقيقة 76 لكن العارضة حرمت الأسود مجددا من هز الشباك.

وفي الدقيقة 85 سجل إبريما كولي هدفا قاتلا لجامبيا.

لكن بعد دقيقتين فقط أدركت الكاميرون التعادل عن طريق هدف عكسي من جيمس جوميز.

⚽️🔥 سيناريو مجنون في مباراة غامبيا والكاميرون ⏱️ د. 85 غامبيا 2-1 الكاميرون ⏱️ د. 87 غامبيا 2-2 الكاميرون ⏱️ د. 90+1 غامبيا 2-3 الكاميرون#كأس_أمم_إفريقيا | #غامبيا_الكاميرون#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/g4n4OrDtzF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل كريستوفر ووه هدفا ثالثا قاتلا للكاميرون برأسية.

وعقب أربع دقائق سجل محمد سانيه هدفا لجامبيا ليدرك به التعادل لكن تم إلغائه لتعمده تسديد الكرة بلمسة يد.

وحافظ منتخب الكاميرون على تقدمه ليخطف الانتصار والتأهل كوصيف للمجموعة الثالثة.