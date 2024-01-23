مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي

لا تزال إثارة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا مستمرة.

وحسم منتخب الكاميرون تأهله في الثواني الأخيرة بعدما حول تأخره 1-2 إلى فوز 3-2 في آخر أربع دقائق بالمباراة.

وبذلك تحددت أول مباراتين ثمن نهائي أمم إفريقيا بمواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.

وجاءت أول مباراتين كالآتي:

- السبت 27 يناير

يلعب منتخب نيجيريا ثاني المجموعة الأولى أمام منتخب الكاميرون ثاني المجموعة الثالثة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء السبت.

- الأحد 28 يناير

يلعب منتخب غينيا الاستوائية أول المجموعة الأولى ضد غينيا ثالث المجموعة الثالثة في ثمن النهائي النهائي.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء.

وتعتبر تلك المواجهة في طريق منتخب مصر الذي حسم تأهله أيضا إلى ثمن النهائي.

ويلعب منتخب مصر في نفس اليوم في تمام العاشرة مساء ضد ثاني المجموعة السادسة.

وحال تأهل مصر لربع النهائي، يلعب الفراعنة ضد المتأهل من مواجهة غينيا الاستوائية أمام غينيا.