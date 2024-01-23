مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:20

كتب : محمد سمير

مصر - كاب فيردي - تريزيجيه

لا تزال إثارة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا مستمرة.

وحسم منتخب الكاميرون تأهله في الثواني الأخيرة بعدما حول تأخره 1-2 إلى فوز 3-2 في آخر أربع دقائق بالمباراة.

وبذلك تحددت أول مباراتين ثمن نهائي أمم إفريقيا بمواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - 4 تغييرات في تشكيل أنجولا.. ومحرز على دكة بدلاء الجزائر أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تونس: نحتاج إلى جميع عوامل النجاح للفوز على جنوب إفريقيا أمم إفريقيا – مؤتمر كيكانا: لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا.. وتواجدي في صنداونز ساعدني أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع

وجاءت أول مباراتين كالآتي:

- السبت 27 يناير

يلعب منتخب نيجيريا ثاني المجموعة الأولى أمام منتخب الكاميرون ثاني المجموعة الثالثة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء السبت.

- الأحد 28 يناير

يلعب منتخب غينيا الاستوائية أول المجموعة الأولى ضد غينيا ثالث المجموعة الثالثة في ثمن النهائي النهائي.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء.

وتعتبر تلك المواجهة في طريق منتخب مصر الذي حسم تأهله أيضا إلى ثمن النهائي.

ويلعب منتخب مصر في نفس اليوم في تمام العاشرة مساء ضد ثاني المجموعة السادسة.

وحال تأهل مصر لربع النهائي، يلعب الفراعنة ضد المتأهل من مواجهة غينيا الاستوائية أمام غينيا.

أمم إفريقيا كوت ديفوار مصر غينيا غينيا الاستوائية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - أنجولا ضد بوركينا فاسو مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(0) موريتانيا.. انطلاق المباراة بعد قليل كرنفال أمم إفريقيا – كريستوفر ووه.. منقذ الكاميرون الذي كان قريبا من نيوكاسل أمم إفريقيا - برتراند تراوري يقود تشكيل بوركينا فاسو.. ومابولولو أساسي مع أنجولا أمم إفريقيا - تعرف على 11 منتخبا ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 الأسد فك أمم إفريقيا - 4 تغييرات في تشكيل موريتانيا.. ومحرز على دكة بدلاء الجزائر الأسد قادم
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - أنجولا ضد بوركينا فاسو 4 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(0) موريتانيا.. انطلاق المباراة بعد قليل 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – كريستوفر ووه.. منقذ الكاميرون الذي كان قريبا من نيوكاسل 18 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - برتراند تراوري يقود تشكيل بوركينا فاسو.. ومابولولو أساسي مع أنجولا 32 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تعرف على 11 منتخبا ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الأسد فك 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - 4 تغييرات في تشكيل موريتانيا.. ومحرز على دكة بدلاء الجزائر 49 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة