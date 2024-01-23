الأسد قادم

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 21:05

كتب : عمرو عبد المنعم

منتخب السنغال

أنهى منتخب السنغال دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز على غينيا بهدف دون رد.

وحصد منتخب السنغال حامل لقب البطولة 9 نقاط كاملة، ليلعب في دور الـ16 ضد أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى والثانية والسادسة.

بينما استمرت الإثارة في الدقائق الأخيرة من المباراة الثانية في المجموعة التي جمعت بين الكاميرون وجامبيا.

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وتقدم الكاميرون وكان الأقرب للتأهل قبل أن يتعادل منتخب جامبيا ويهدد تأهل الكاميرون ثم سجل الهدف الثاني وأقصى فريق المدرب سونج.

قبل أن يعود منتخب الكاميرون ويسجل هدف التعادل ثم هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع ليتأهل رفقة السنغال.

بتلك النتيجة سيلعب منتخب غينيا ضد غينيا الاستوائية في دور الـ 16، وسيلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من مواجهة مصر وصاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

طريق مصر

وبعد تأهل السنغال أصبح في طريق منتخب مصر في البطولة في حالة وصول المنتخبين إلى نصف النهائي، ليعاد لقاء نهائي كأس الأمم الإفريقية السابقة بين مصر والسنغال.

جاء الشوط الأول متوسط من جانب المنتخبين دون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط نشبت مشادة قوية بين اللاعبين ليتدخل الجهاز الفني للمنتخبين واللاعبين البدلاء، وبعد عدة دقائق نجح الحكم في السيطرة على الموقف واستكمال اللعب.

في الشوط الثاني أهدر ساديو ماني فرصة مؤكدة أمام الشباك الخالية في الدقيقة 57.

ونجح ماني في خطف الكرة من الدفاع وانطلق منفردا بالمرمى ليمر من الحارس ثم يسدد الكرة في الشباك الخارجية مهدرا أسهل فرصة في المباراة.

وأسفر تفوق السنغال في المباراة عن هدف الفوز الذي جاء في الدقيقة 61 بضربة رأسية قوية من المدافع عبد الله سيك بعد متابعة لركلة حرة مباشرة.

وأضاف إليمان ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد هجمة مرتدة سريعة وتسديدة في الشباك.

وكاد منتخب غينيا أن يسجل الهدف الأول له في الدقائق الأخيرة إلا أن الحارس إدوارد ميندي أنقذ مرماه ببراعة.

لتنتهي المباراة بفوز السنغال بهدفين دون رد.

السنغال كأس الأمم الإفريقية غينيا طريق مصر
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