خبر في الجول – اتحاد الكرة يبلغ الزمالك بقدرته على قيد اللاعبين

أبلغ اتحاد الكرة نادي الزمالك برفع قرار إيقاف القيد بشكل رسمي، وقدرة الأبيض على قيد اللاعبين في قائمته.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تم إبلاغه بقدرته على قيد اللاعبين في قائمته بداية من غدا الأربعاء بشكل طبيعي.

وذلك على مستوى الناشئين والشباب والفريق الأول.

وأعلن نادي الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعد سداد جميع الغرامات المالية المتأخرة.

ولم يُبرم الأبيض أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إيقاف القيد في 3 قضايا مختلفة هي: سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات شيكابالا المتأخرة، والغاني أتشيمبونج ومستحقاته الشخصية المتأخرة، وحق رعاية ليون 36 النيجيري في قضية سامسون أكينيولا.

وأعلن النادي في وقت سابق إنه من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

وأتم الزمالك الاتفاق مع الداخلية لضم مهاب ياسر في شهر يناير الجاري، وفقا لما كشفه FilGoal.com في وقت سابق.

وذلك يقترب الزمالك من ضم كل من كريم العراقي لاعب المصري، وعبد الرحمن أسامة "شيكا" لاعب الإنتاج الحربي المعار إلى طلائع الجيش.