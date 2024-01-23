حازم إمام عن أزمة منتخب مصر الدفاعية: لغز غريب جدا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 19:15

كتب : FilGoal

حازم إمام

لا يعرف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر سبب أزمة الفراعنة الدفاعية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث حازم إمام لوكالة "فرنس برس" اليوم الثلاثاء قائلا: "المشكلة الدفاعية لمنتخب مصر؟ حقيقة، لا أعلم سبب المشكلة".

وواصل "هناك لغز غريب جدا، كل اللاعبين في قمة التركيز".

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وأتم حازم إمام حديثه "لكن هناك شيء غير طبيعي والمدرب سيعمل على إصلاحه".

وتظهر الأزمة الدفاعية لمنتخب مصر بوضوح باستقباله لستة أهداف خلال مباريات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بعدما حصد ثلاث نقاط إثر ثلاثة تعادلات وكلهم بالنتيجة ذاتها بهدفين لكل فريق أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وتصدر منتخب كاب فيردي المجموعة بسبع نقاط يليه مصر بثلاث نقاط.

فيما جاء منتخب غانا ثالثا بنقطتين ويليه موزمبيق بفارق الأهداف.

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