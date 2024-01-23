أمم إفريقيا – مؤتمر كيكانا: لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا.. وتواجدي في صنداونز ساعدني

قال جرانت كيكانا لاعب منتخب جنوب إفريقيا إن فريقه لا يريد توديع كأس أمم إفريقيا 2023 مبكرا مؤكدا أنهم سيبذلون كل ما لديهم للفوز على تونس.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع تونس غدا الأربعاء في ملعب أمادون جون كوليبالي في ثالث جولات دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة بأربع نقاط يليه جنوب إفريقيا بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن ناميبيا ثم تونس بنقطة وحيدة.

وتحدث كيكانا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "الكل يتحلى بالثقة ويتطلع لمباراة الغد".

وأكمل "لا نريد العودة إلى منازلنا مبكرا، سنقدم أفضل ما لدينا لنحقق نتيجة إيجابية".

وواصل "نحن محظوظون للتواجد مع ماميلودي صنداونز حيث نتعرض لتجارب مختلفة في إفريقيا وهذا يلعب دورا كبيرا معنا في كأس أمم إفريقيا".

وأتم كيكانا حديثه "مستوى البطولة مرتفع جدا وكل الفرق تريد الفوز، نحن ممتنون لأننا لعبنا في دوري أبطال إفريقيا وهذا ساعدنا في تلك البطولة".

video:1