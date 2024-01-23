كرة يد - إلى المربع الذهبي.. مصر تتخطى أنجولا وفي انتظار الفائز من مواجهة تونس

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 19:00

كتب : محمد سمير

أحمد عادل - منتخب مصر كرة يد ضد أنجولا

حسم منتخب مصر لرجال كرة اليد تأهله إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد تخطي أنجولا.

وتغلب الفراعنة على أنجولا بنتيجة 37-25 في ثالث مواجهات ربع نهائي البطولة.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا المقامة على استاد القاهرة حتى يوم السبت المقبل.

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ويتأهل حامل لقب النسخة الحالية إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة دون تصفيات.

وضمن الفراعنة تواجدهم في كأس العالم 2025 إذ يتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى.

وينتظر منتخب مصر المتأهل من مواجهة تونس ضد غينيا، في نصف النهائي مساء الخميس.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين حتى منتصف الشوط الأول بهدف هنا وآخر هناك.

وظهر تفوق الفراعنة في النصف الثاني من الشوط الأول لينتهي الشوط بنتيجة 20-13.

وانطلق الشوط الثاني باستمرار التفوق المصري حتى النهاية.

وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر بنتيجة 37-25.

وتوج أحمد عادل لاعب الدائرة بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر نسختين ويسعى لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة تاريخيا.

وحصد الفراعنة لقب إفريقيا 8 مرات كثاني أكثر المنتخبات تتويجا وبفارق نسختين عن تونس المتصدر.

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