أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

هوجو بروس

يؤمن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن تونس منافسه المقبل قلل من احترامه لناميبيا ما أدى إلى هزيمته.

وهُزم منتخب تونس في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023 أمام ناميبيا بهدف دون رد في مفاجأة كبرى ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

فيما يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع تونس غدا الأربعاء في ملعب أمادون جون كوليبالي في ثالث جولات دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا الحضري: الحمد لله تأهل سوريا لثمن نهائي أمم آسيا بمباراتين دون تلقي أهداف ميليتاو مستمر مع ريال مدريد إلى 2028

ويتصدر منتخب مالي المجموعة بأربع نقاط يليه جنوب إفريقيا بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن ناميبيا ثم تونس بنقطة وحيدة.

وتحدث هوجو بروس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "هدفنا هو التأهل للدور الثاني وعبور مرحلة المجموعات".

وأكمل "منافسنا له أفضلية ضئيلة علينا بسبب حصوله على يوم راحة أكثر منا".

واستدرك "لكن بعد انتصارنا يوم الأحد الماضي حصلنا على دفعة كبيرة وسنكون على أتم الاستعداد".

وأردف مدرب جنوب إفريقيا "نعرف أن منتخب تونس فريق عظيم، وأعتقد أنهم قللوا من ناميبيا لكننا سنحلل أدائهم ضد مالي".

وأتم هوجو بروس تصريحاته "ستكون مباراة مشتعلة، هم تحت ضغط وهذا ينطبق علينا إن خسرنا، الموقف مخادع".

هوجو بروس كأس أمم إفريقيا جنوب إفريقيا تونس
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا مباشر أمم إفريقيا – غينيا ضد السنغال مباشر أمم إفريقيا – جامبيا ضد الكاميرون تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا أساسي مع غينيا.. وتغييران في السنغال تشكيل أمم إفريقيا – أونانا على مقاعد بدلاء الكاميرون.. وموسى بارو يقود جامبيا مؤتمر الركراكي: رغبة بايرن في إعادة مزراوي مجرد شائعات.. وقد يشارك ضد زامبيا مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يخطرنا بـ إنذار مصطفى محمد الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا 8 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا – غينيا ضد السنغال 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا – جامبيا ضد الكاميرون 14 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا أساسي مع غينيا.. وتغييران في السنغال 32 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل أمم إفريقيا – أونانا على مقاعد بدلاء الكاميرون.. وموسى بارو يقود جامبيا 36 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الحضري: الحمد لله تأهل سوريا لثمن نهائي أمم آسيا بمباراتين دون تلقي أهداف 37 دقيقة | آسيا
معسكر الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين قبل مواجهة أم صلال ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة