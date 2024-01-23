أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: تونس قللت من ناميبيا.. ونمر بموقف مخادع

يؤمن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن تونس منافسه المقبل قلل من احترامه لناميبيا ما أدى إلى هزيمته.

وهُزم منتخب تونس في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023 أمام ناميبيا بهدف دون رد في مفاجأة كبرى ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

فيما يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع تونس غدا الأربعاء في ملعب أمادون جون كوليبالي في ثالث جولات دور المجموعات.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة بأربع نقاط يليه جنوب إفريقيا بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن ناميبيا ثم تونس بنقطة وحيدة.

وتحدث هوجو بروس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "هدفنا هو التأهل للدور الثاني وعبور مرحلة المجموعات".

وأكمل "منافسنا له أفضلية ضئيلة علينا بسبب حصوله على يوم راحة أكثر منا".

واستدرك "لكن بعد انتصارنا يوم الأحد الماضي حصلنا على دفعة كبيرة وسنكون على أتم الاستعداد".

وأردف مدرب جنوب إفريقيا "نعرف أن منتخب تونس فريق عظيم، وأعتقد أنهم قللوا من ناميبيا لكننا سنحلل أدائهم ضد مالي".

وأتم هوجو بروس تصريحاته "ستكون مباراة مشتعلة، هم تحت ضغط وهذا ينطبق علينا إن خسرنا، الموقف مخادع".

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