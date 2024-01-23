أمم إفريقيا - مؤتمر الجزيري: نلعب بشكل أفضل في الأوقات الصعبة.. وسنفوز على جنوب إفريقيا

شدد سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس على أن فريقه يلعب بشكل أفضل خلال الأوقات الصعبة

ويستعد منتخب تونس لمواجهة جنوب إفريقيا غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال الجزيري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنفوز على جنوب إفريقيا إن شاء الله، نحن عائلة واحدة في منتخب تونس ولا فرق بين اللاعب الأساسي وغير الأساسي".

"نعلم أن موقفنا ليس سهلا ولكننا نعتمد على الله ويجب أن نكون حاضرين على المستوى البدني وجميع المستويات".

"هذا الفريق يؤدي بشكل أفضل خلال الأوقات الصعبة، سنتحمل المسؤولية ونلعب من أجل إسعاد الجماهير التونسية".

"نعرف أن منتخب جنوب إفريقيا يملك الكثير من اللاعبين الجيدين ولديهم لاعب بالدوري المصري ولكن لدينا الفرصة لتحقيق الفوز ولكن يجب أن نستغل كل الفرص المتاحة".

ويحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني بثلاث نقاط.