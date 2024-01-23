انتهت أمم إفريقيا - غينيا (0)-(2) السنغال.. فوز الأسود
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.
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نهاية المباراة فوز السنغال بهدفين
ق 90: جوووووووووووووول الثاني ساديو نداي
ق 61: جوووووووووول الأول بضربة رأسية من عبد الله سيك
ق 57: ماني يهدر أمام المرمى الخالي
ق 45: مشادة كبيرة بين اللاعبين
انطلاق المباراة
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