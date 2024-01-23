انتهت أمم إفريقيا - غينيا (0)-(2) السنغال.. فوز الأسود

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

السنغال - غينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا ضد السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة فوز السنغال بهدفين

ق 90: جوووووووووووووول الثاني ساديو نداي

ق 61: جوووووووووول الأول بضربة رأسية من عبد الله سيك

ق 57: ماني يهدر أمام المرمى الخالي

ق 45: مشادة كبيرة بين اللاعبين

انطلاق المباراة

كأس الأمم الإفريقية السنغال
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