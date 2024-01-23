انتهت أمم إفريقيا - غينيا (0)-(2) السنغال.. فوز الأسود

مباشر أمم إفريقيا - أنجولا ضد بوركينا فاسو

مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0)-(0) موريتانيا.. انطلاق المباراة بعد قليل

كرنفال أمم إفريقيا – كريستوفر ووه.. منقذ الكاميرون الذي كان قريبا من نيوكاسل

أمم إفريقيا - برتراند تراوري يقود تشكيل بوركينا فاسو.. ومابولولو أساسي مع أنجولا

أمم إفريقيا - تعرف على 11 منتخبا ضمنوا التأهل إلى دور الـ16

الأسد فك

مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي

أمم إفريقيا - 4 تغييرات في تشكيل موريتانيا.. ومحرز على دكة بدلاء الجزائر