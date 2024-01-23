تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا أساسي مع غينيا.. وتغييران في السنغال

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

احتفال بابي جاي بهدف السنغال ضد جامبيا

أعلن كل من كابا ديوارا مدرب منتخب غينيا وأليو سيسيه مدرب السنغال تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب غينيا مع السنغال في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل غينيا تواحد نابي كيتا وسيهرو جيراسي في التشكيل الأساسي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إبراهيم كوني.

الدفاع: أنتوان كونتي – محمد علي كامارا – سايدو سو – إسياجا سيلا.

الوسط: عبد الله توري – أمادو ديوارا – نابي كيتا.

الهجوم: أجيبو كامارا – سيهرو جيراسي – فاسينيت كونتي.

ويجلس لامين كامارا على مقاعد بدلاء السنغال.

بينما جاء تشكيل السنغال كالتالي:

الحارس: إدوار ميندي.

الدفاع: كيربين دياتا – عبد الله سيك – كاليدو كوليبالي – إسماعيل – جاكوبس.

الوسط: بابي سار – بابي جاي – نامبليس ميندي.

الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني.

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

كأس الأمم الإفريقية السنغال
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