تشكيل أمم إفريقيا – أونانا على مقاعد بدلاء الكاميرون.. وموسى بارو يقود جامبيا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

أندري أونانا - الكاميرون

يتواجد أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون على مقاعد بدلاء منتخب بلاده في مواجهة جامبيا مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع منافسه جامبيا في ملعب السلام في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: فابريس أوندوا

في الدفاع: جيان تشارليز كاستيليتو- كريستوفر ووه- نوهو تولو

في الوسط: إنزو مباي- أوليفر نتشام- فرانك أنجويسا- دارلين يونجوا

في الهجوم: كارل توكو إيكامبي- فرانك مجري- جورجيس نكودو

فيما جاء تشكيل جامبيا كالتالي:

في حراسة المرمى: بوبكار جاي

في الدفاع: يعقوب ميندي- عمر كولي- جيمس جوميز- محمد سانيه

في الوسط: ينكوبا مينتيه- يوسوفا بوب- آلاسانا مانيه- أبلي جالو- موسى بارو

في الهجوم: علي سوى

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة بست نقاط وضمن تأهله لدور الـ16 ومتصدرا كذلك.

فيما يأتي منتخب غينيا ثانيا بأربع نقاط يليه الكاميرون بنقطة وحيدة ثم جامبيا بدون أي نقطة.

الكاميرون كأس أمم إفريقيا جامبيا أونانا
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