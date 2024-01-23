الحضري: الحمد لله تأهل سوريا لثمن نهائي أمم آسيا بمباراتين دون تلقي أهداف

أعرب عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا عن سعادته بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا.

وتغلب منتخب سوريا على الهند بهدف دون مقابل ليحسم المركز الثالث في مجموعته.

وكتب الحضري على حسابه الشخصي: "وما توفيقي إلا بالله، الحمد والشكر لله والفضل لله أولا وأخيرا".

وأضاف "ألف مبروك تأهل منتخب سوريا إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه ومباراتين بشباك نظيفة من أصل ثلاث مباريات".

واختتم "ألف مبروك للشعب السوري والجهاز واللاعبين ونتمنى من الله استمرار التوفيق في القادم، دعواتكم".

وما توفيقي الا بالله 🙏 الحمد و الشكر لله والفضل لله اولا و اخيرا ، الف مبروك تأهل منتخب سوريا الى دور ال 16 بكأس امم آسيا للمرة الأولى في تاريخه ❤️🇸🇾 و مبارتين شباك نظيفة من اصل ثلاث مباريات ، الف مبروك للشعب السوري و الجهاز واللاعبين و نتمنى من الله استمرار التوفيق في القادم 🤲… pic.twitter.com/vgqlE6HCAU — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 23, 2024

وضمن منتخب سوريا تأهله بنسبة تفوق 90% بعد التغلب على الهند بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات.

ويتفوق منتخب سوريا على الصين ثالث المجموعة الأولى، وينتظر تعثر فريق واحد من الفرق أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الأربعة المتبقية.