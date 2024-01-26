وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي
الجمعة، 26 يناير 2024 - 13:02
كتب : FilGoal
توفي اليوم الجمعة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر يناهز 53 عاما بعد عدة أسابيع من احتجازه في المستشفى.
وأعلن خالد العامري وفاة شقيقه العامري فاروق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ودخل العامري فاروق المستشفى بعدما أصيب بغيبوبة بتاريخ 7 نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية في المخ.
وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.
وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.
قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.
وتتقدم أسرة FilGoal.com بالعزاء لأسرة الفقيد وتتمنى لهم الصبر والسلوان، وللفقيد له الرحمة والمغفرة.
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