جلسة استماع بين مسؤولي الإسماعيلي وفيفا لحل أزمة إيقاف القيد

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 17:23

كتب : بسام أبو بكر

اجتماع الإسماعيلي مع فيفا

عقد نصر أبو الحسن رئسي النادي الإسماعيلي جلسة مع المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الفيديو لمناقشة وضع النادي في أزمة إيقافه من القيد.

وجمعت الجلسة مسؤولي النادي الإسماعيلي مع فيفا لمناقشة أزمة اللاعب البوليفي السابق في الفريق كارميلو.

وفتح الإسماعيلي خطوط اتصال مع وكلاء أعمال اللاعبين المحترفين السابقين في الفريق وهم الأرجنتيني دييجو فرناندو والبوليفي كارميلو، والإيفواري جان موريل والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة والثنائي التونسي نور الزمان الزموري وفراسط شواط، لإقناعهم بحل مشكلة مستحقات موكليهم بالتراضي.

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ويرى الإسماعيلي أن هذا الحل يختصر الوقت دون أن يمتد الخلاف لوقت طويل وسنوات دون حلول، وحتى يتم فض النزاع الدائر حاليًا فى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا.

ويرغب الإسماعيلى فى إنهاء كافة الأزمات لإسدال الستار على كافة القضايا العالقة لفرض أجواء التركيز والاستقرار داخل صفوف الفريق.

الإسماعيلي الدوري المصري
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