ميليتاو مستمر مع ريال مدريد إلى 2028
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد تمديد عقد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو إلى 2028.
ميليتاو يغيب منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وأفاد الملكي في بيان: "اتفق نادي ريال مدريد وإيدير ميليتاو على تمديد عقده، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2028".
ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.
ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.
فاز مع ريال مدريد بتسعة ألقاب: دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).
مع منتخب البرازيل لعب 30 مباراة وفاز معه بكوبا أمريكا عام 2019.
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