مؤتمر الركراكي: رغبة بايرن في إعادة مزراوي مجرد شائعات.. وقد يشارك ضد زامبيا

نفى وليد الركراكي مدرب المغرب الأنباء المتداولة حول رغبة بايرن ميونيخ في إعادة نصير مزراوي لتلقي العلاج في ألمانيا وترك منتخب بلاده الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وكانت جريدة المنتخب المغربية قد ذكرت أن نادي بايرن يرغب في عودة نصير مزراوي لتلقي العلاج في ألمانيا (التفاصيل).

ويستعد أسود الأطلس لملاقاة زامبيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

كل ما يلي على لسان الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:

"بايرن يرغب في عودة نصير مزراوي لتلقي العلاج في ألمانيا؟ مجرد شائعات".

"من الممكن أن يشارك مزراوي أمام زامبيا يوم الأربعاء".

"زامبيا ستلعب بروحها من أجل التأهل، نحن لا ننظر ضد من سنلعب في دور الـ16 بل نطمح لتصدر مجموعتنا بـ7 نقاط".

"نحن سعداء بالتأهل، كنا نرغب في ذلك سريعا، لم نقم بذلك في مواجهة الكونغو الديمقراطية ولكن مباريات الاثنين منحتنا التأهل".

"مباراة زامبيا ستكون مهمة، من أجل احترام أنفسنا والمسابقة والخصم. لا توجد أعذار مثل المباراة السابقة وعلينا إظهار وجه جميل والفوز بالنقاط كاملة لرفع الثقة قبل مواجهة دور الـ16".

"رأينا المنتخب المصري الذي تأهل في الثواني الأخيرة وغانا التي كانت متأهلة حتى الوقت الضائع".

"هذه المسابقة تحتوى على الكثير من المفاجآت، ولكن لعب مباراة في الرابعة عصرا أمر غير منطقي للجميع".

"في حال عدم احترام المسابقة فيمكن أن تتم معاقبتك. سنحاول اللعب بأفضل تشكيلة ممكنة بالنظر لهذه المواجهة وبشكل متوازن، من أجل تصدر المجموعة للبقاء في سان بيدرو وتأكيد أننا نستحق البقاء في المسابقة".

"جئنا بمجموعة تضم 27 لاعبا من أجل منح فرصة للجميع، قد لا يلعب من هو مهدد بالحصول على بطاقة صفراء ثانية والغياب عن مباراة دور الـ16".

"تعرضت للتهديد بالقتل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات تشانسيل مبيمبا قائد الكونغو الديمقراطية، حتى عائلتي تضررت كثيرا بسبب ما حدث".

"عند نهاية كل مباراة، أصافح مدرب الفريق الخصم واللاعبين والحكام، ما حصل مع مبيمبا هو أنه كان متوترا وعندما بادرت إلى مصافحته لم يحاول حتى مبادلتي التحية أو النظر في عيني، وهو الأمر الذي لم أتقبله وحصل ما حصل للأسف، لكني لم أوجه أي إهانة إلى مبيمبا".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي فتح تحقيقات مع الاتحاد المغربي ونظيره الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم بعد المشادة التي اندلعت بين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب وشانسيل مبيمبا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية.

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