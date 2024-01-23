كأس آسيا – سوريا تضع قدما في دور الـ16 بانتظار نتائج الآخرين

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 15:40

كتب : FilGoal

سوريا

فاز منتخب سوريا على منافسه الهند بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وسجل هدف سوريا الوحيد عمر خربين في الدقيقة 76 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

ويتولى هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمصر مسؤولية تدريب سوريا.

ووضعت سوريا قدما في دور الـ16 كأفضل مركز ثالث، ويتأهل أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث من أصل 6.

ففي المجموعة الأولى أنهت الصين مباراتها باحتلال المركز الثالث ولكن بنقطتين فقط، وبالتالي يتبقى 5 منتخبات تتصارع على 4 بطاقات مؤهلة لدور الـ16 كأفضل ثوالث.

وكادت سوريا أن تضمن التأهل المباشر بدون انتظار نتائج آخرين في حالة فوز أستراليا على أوزبكستان وهو لم يحدث.

وتعادل أوزبكستان مع أستراليا بهدف لكل فريق، إذ تقدم المنتخب الأسترالي أولا في الدقيقة 45 من مارتين بويلي من ركلة جزاء.

وتعادل عزيزبك تورجونبويف في الدقيقة 78 لأوزبكستان منع احتلال سوريا المركز الثاني.

وبذلك يكون الترتيب النهائي للمجموعة أستراليا في الصدارة 7 نقاط، وأوزبكستان في الوصافة بـ5 نقاط.

وتأتي سوريا في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما تذيل منتخب الهند بدون نقاط.

قطر سوريا كأس آسيا الهند
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