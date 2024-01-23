بنزيمة يطلب الرحيل من اتحاد جدة مؤقتا.. ويرفض الانتقال لفريق سعودي آخر

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة طلب الرحيل من الفريق مؤقتا بسبب الضغوط.

وأوضح التقرير أن النجم الفرنسي رفض اقتراح انتقاله لأحد الفرق السعودية على سبيل الإعارة.

ونقلت وكالة فرانس برس تصريحات مصدر من داخل النادي السعودي قال فيها: "لا يشعر بنزيمة بأنه قادر على تقديم أفضل ما لديه بسبب الضغط الحالي في اتحاد جدة".

وذكرت تقارير إنجليزية أن نادي تشيلسي يستهدف ضم النجم الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد أوضحت قبل أيام أن الأزمة بين نادي اتحاد جدة ولاعبه كريم بنزيمة اقتربت من الحل، لكن لم يحدث ذلك.

غاب بنزيمة عن تدريبات فريقه قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد لباقي الموسم، ليقرر مارسيلو جاياردو استبعاده اسمه من المعسكر، حسب جريدة ماركا.

لكن جريدة اليوم السعودية ذكرت يوم الأحد الماضي أن بعثة الفريق غادرت إلى دبي بدون بنزيمة الذي سيلتحق بالمعسكر يوم الأحد أو الاثنين، وهو ما لم يحدث.

في الوقت نفسه، أفادت جريدة ديلي ميل أن سبب تأخر بنزيمة في الانضمام لفريقه هو عدم تمكنه من مغادرة موريشيوس التي يقضي فيها اجازته، بسبب إعصار ضرب البلاد.

وبدأ اتحاد جدة معسكره في دبي الأحد وتخلله مباراتين وديتين.

وأفادت ماركا أن المدير الفني الأرجنتيني قرر عدم سفر بنزيمة مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية، بسبب الغياب عن بداية المعسكر.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها لاعب فريق ريال مدريد السابق عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

والغياب عن التدريبات كان في العام الماضي حتى قبل إجازة أعياد الميلاد وبالتالي اتخذ جاياردو القرار الحاسم تجاه اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية في 2022.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

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