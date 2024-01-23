الطفرة الرياضية مستمرة.. كاب فيردي تتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد 2025

تشهد كاب فيردي طفرة رياضية في جميع الألعاب، فبعد النجاح في كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار والتأهل لدور الـ16، فحقق إنجازا في كرة اليد.

فاز كاب فيردي على منافسه المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة في مصر بنتيجة 31-22.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى دور نصف نهائي البطولة، ومن هنا تنص القوانين أن المراكز الـ5 الأولى يتأهلون إلى كأس العالم مباشرة.

وبذلك ضمن كاب فيردي تواجده في كأس العالم 2025 الذي سيقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

ويشارك 5 منتخبات عربية في البطولة وهم مصر والجزائر وليبيا والمغرب بالإضافة إلى تونس وهو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة 10 مرات.

وعلى مستوى كرة القدم فلأول مرة يتصدر منتخب كاب فيردي مجموعته في كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل ضد مصر بهدفين لكل فريق وكانت مباراة بمثابة تحصيل حاصل بعد حسم التأهل من الجولة الثانية بعد الفوز على موزمبيق.