دي روسي يتخذ أول قرارات الانتقالات.. رومانو: روما يتلقى عرضا لأزمون

اتخذ دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق روما أول قرار له بشأن انتقالات اللاعبين.

وتولى أسطورة النادي مسؤولية تدريب الذئاب بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا تلقي روما عرضا من إشبيلية ونادي آخر من أجل سردار أزمون.

وأوضح رومانو أن ليس هناك أي رغبة من قبل دي روسي في كسر إعارة المهاجم الإيراني.

وشدد أن دي روسي يعتبر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما جزء من الفريق.

وتمسك أمير روما بأزمون بالرغم من عدم تدريبه بعد بسبب حصول دي روسي على مهمة تدريب روما أثناء تواجد أزمون رفقة منتخب إيران من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وعلى الجانب الآخر ليس لدي روسي أي مانع في رحيل أندريا بيلوتي مهاجم الفريق في حال الحصول على عرض جيد سواء ماديا أو بالتبادل مع لاعب آخر.

🟡🔴🇮🇷 AS Roma rejected multiple approaches for Sardar Azmoun, one more from Sevilla in the recent days. No intention to break loan deal from Bayer Leverkusen as De Rossi wants Azmoun as part of the squad. Belotti could leave in case of good proposal or swap deal. pic.twitter.com/uH47oN1oQr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024

وقاد دي روسي روما في مباراة واحدة منذ توليه المسؤولية وتمكن من الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.