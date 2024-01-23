دي روسي يتخذ أول قرارات الانتقالات.. رومانو: روما يتلقى عرضا لأزمون

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 14:15

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي

اتخذ دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق روما أول قرار له بشأن انتقالات اللاعبين.

وتولى أسطورة النادي مسؤولية تدريب الذئاب بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا تلقي روما عرضا من إشبيلية ونادي آخر من أجل سردار أزمون.

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وأوضح رومانو أن ليس هناك أي رغبة من قبل دي روسي في كسر إعارة المهاجم الإيراني.

وشدد أن دي روسي يعتبر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما جزء من الفريق.

وتمسك أمير روما بأزمون بالرغم من عدم تدريبه بعد بسبب حصول دي روسي على مهمة تدريب روما أثناء تواجد أزمون رفقة منتخب إيران من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وعلى الجانب الآخر ليس لدي روسي أي مانع في رحيل أندريا بيلوتي مهاجم الفريق في حال الحصول على عرض جيد سواء ماديا أو بالتبادل مع لاعب آخر.

وقاد دي روسي روما في مباراة واحدة منذ توليه المسؤولية وتمكن من الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

روما الدوري الإيطالي جوزيه مورينيو دانييلي دي روسي سردادر أزمون
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