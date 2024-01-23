انتهت كأس آسيا - سوريا (1)-(0) الهند

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر

يلعب منتخب سوريا أمام منافسه الهندي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا ضد الهند.

ويقود هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمصر تدريب منتخب سوريا.

أخبار متعلقة:
مساعد كلوب: السبب الوحيد لعودة صلاح إلى ليفربول هو منحه أفضل تأهيل ممكن الاتحاد الموريتاني يصدر بيانا بشأن إدعاءات تحمل تكاليف معسكره من دولة أخرى بعد عرض اتحاد جدة.. سيميوني: حاولت إقناع كوريا بالبقاء ولكن أمم إفريقيا - قدوس: أهدرنا فرصة التأهل لهذا السبب

لمتابعة المباراة من هنا

----------------

انتهت

ق 76: جوووول خربين يصحح إهداره للفرصة لتسجيل هدف التقدم لسوريا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

ق 62: عمر خربين يهدر فرصة سانحة للتهديف بعد عرضية جيدة لكن رأسية خربين لم فقدت الدقة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 20: إبراهيم حصار يطلق صاروخا من بعد، لكن تألق حارس مرمى الهند في إبعادها.

ق 10: ضغط مبكر من سوريا لتسجيل الهدف الأول

انطلاق المباراة

الترتيب المباشر للمجموعة:

أستراليا 7 نقاط

أوزبكستان 5 نقاط

سوريا 4 نقاط

الهند بدون نقاط

قطر سوريا الهند كأس آسيا 2023
نرشح لكم
كأس آسيا – سوريا تضع قدما في دور الـ16 بانتظار نتائج الآخرين مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل انتهت كأس آسيا – قطر (1)-(0) الصين.. وطاجيكستان (2)-(1) لبنان طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا انتهت كأس آسيا - قيرغيزستان (0)-(2) السعودية تشكيل السعودية - البريكان والدوسري يقودان الهجوم ضد قيرجيزستان انتهت في كأس آسيا - عمان (0)-(0) تايلاند
أخر الأخبار
بعد الوصول للصين وبسبب إصابة رونالدو.. النصر يعلن تأجيل ودياته 37 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كاف لم يخطرنا بـ إنذار مصطفى محمد 46 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس آسيا – سوريا تضع قدما في دور الـ16 بانتظار نتائج الآخرين 55 دقيقة | آسيا
بنزيمة يطلب الرحيل من اتحاد جدة مؤقتا.. ويرفض الانتقال لفريق سعودي آخر ساعة | سعودي في الجول
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الشناوي يحتاج لعملية جراحية عاجلة.. وهذه مدة غيابه المتوقعة ساعة | كوت ديفوار 2023
مباشر - الأهلي (0)-(2) الأخدود.. جوووول تاناسي ساعة | الكرة المصرية
هيثم فاروق لـ في الجول: الهجوم على صلاح غير مبرر.. ومستوانا الدفاعي سيحرمنا من اللقب ساعة | كوت ديفوار 2023
الطفرة الرياضية مستمرة.. كاب فيردي تتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد 2025 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 4 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة