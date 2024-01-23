انتهت كأس آسيا - سوريا (1)-(0) الهند

يلعب منتخب سوريا أمام منافسه الهندي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سوريا ضد الهند.

ويقود هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمصر تدريب منتخب سوريا.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------

انتهت

ق 76: جوووول خربين يصحح إهداره للفرصة لتسجيل هدف التقدم لسوريا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة.

ق 62: عمر خربين يهدر فرصة سانحة للتهديف بعد عرضية جيدة لكن رأسية خربين لم فقدت الدقة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 20: إبراهيم حصار يطلق صاروخا من بعد، لكن تألق حارس مرمى الهند في إبعادها.

ق 10: ضغط مبكر من سوريا لتسجيل الهدف الأول

انطلاق المباراة

الترتيب المباشر للمجموعة:

أستراليا 7 نقاط

أوزبكستان 5 نقاط

سوريا 4 نقاط

الهند بدون نقاط