الاتحاد الموريتاني يصدر بيانا بشأن إدعاءات تحمل تكاليف معسكره من دولة أخرى

رفض الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الإدعاءات التي قالت إن معسكرات منتخب موريتانيا تحضيرا لبطولة أمم إفريقيا 2023 تكفل بها الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وظهرت تقارير تشير إلى أن المغرب تكفل بتكاليف استعدادات موريتانيا للبطولة الإفريقية.

ويستعد منتخب موريتانيا لمواجهة مرتقبة ضد الجزائر في ختام مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء.

وجاء بيان الاتحاد الموريتاني على النحو التالي:

ادعت بعض وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة بأن دولة خارجية تكفلت بنفقات المنتخب الموريتاني، في فترة تحضيراته بتونس لكأس أمم إفريقيا وإقامته في كوت ديفوار.

وأن هذا التكفل شمل الإقامة والنقل الجوي والمستلزمات اللوجستية من ملابس ومعدات مختلفة، إلى غير ذلك.

إزاء هذه الأخبار الزائفة، يود الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أن يؤكد للجميع أنه لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، التي تم ترويجها ونشرها - للأسف - على نطاق واسع.

الحكومة الموريتانية والاتحادية الوطنية تعتبران تمويل المنتخب الوطني، في حله وترحاله، مسألة سيادية غير قابلة للنقاش ولا للمساومة، ولذلك لم نقبل أبداً ولن نقبل أن تتدخل أي جهة، مهما كانت في تولي أي من نفقاته، سواء على مستوى إقامة المعسكرات الداخلية أو الخارجية، أو على مستوى اقتناء المعدات واللوازم الفنية المختلفة.

يدعو الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الجميع إلى توخي الحذر اتجاه مثل هذا النوع من الأخبار الزائفة التي يسعى مروجوها إلى التشويش على الفريق و على تحضيراته لمباراة حاسمة.

ويدخل المنتخب الموريتاني مباراة الجولة الأخيرة بلا نقاط، لكنه يملك فرصة التأهل ضمن أفضل الثوالث لو لعبت نتائج باقي المجموعات في صالحه.

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