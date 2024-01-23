أمم إفريقيا - قدوس: أهدرنا فرصة التأهل لهذا السبب

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد قدوس - مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023

يشعر محمد قدوس نجم غانا بإحباط شديد بعد تعادل منتخب بلاده مع موزمبيق وخسارة فرصة التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2023 من مركز الوصيف.

وتأهل منتخب كاب فيردي كمتصدر للمجموعة الثانية ولحق به منتخب مصر كوصيف، فيما أصبح المنتخب الغاني من توديع البطولة بالتعادل الصاعق مع موزمبيق.

وقال قدوس في تصريحات للصحفيين: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. أردنا تحقيق الفوز لكن ذلك لم يحدث، إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

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وأضاف اللاعب الذي اختير كرجل للمباراة "لقد أهدرنا الفوز بسبب فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، كما حدث أمام مصر أيضا".

وتابع نجم وست هام يونايتد "لقد أظهرنا الكثير من الجودة في هذه البطولة، ولكن فقدان التركيز في النهاية كلفنا الكثير".

الوضع كالتالي، غانا ثالث المجموعة برصيد نقطتين فقط، من تعادل مع مصر وتعادل صاعق مع موزمبيق بعد تقدم مريح بهدفين دون رد، وكما تعرفون يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث.. حاليا النجوم السوداء في المركز الخامس ويسبقها 3 فرق لم تلعب مباراتها الثالثة بعد.

وهناك 3 شروط توهل غانا الى الدور 16 ضمن أفضل الثوالث وهي:

تعادل الكاميرون مع جامبيا

خسارة زامبيا أمام المغرب

تعادل أو فوز الكونغو الديمقراطية أمام تنزانيا

وفي حالة عدم تحقق أي شرط لن تتأهل غانا.

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