كرنفال أمم إفريقيا - إسباني تحول لهداف غينيا الاستوائية التاريخي.. إنسوي رجل مباراة كوت ديفوار

حصل إيميلو إنسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية على جائزة رجل المباراة بعد الفوز العريض على كوت ديفوار.

وأسقط منتخب غينيا الاستوائية نظيره الإيفواري صاحب الأرض مبأربعة أهداف دون رد في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.

إيميليو إنسوي افتتح التسجيل في الدقيقة 42، وأكملها بابلو جانيت في الدقيقة 73، ثم عاد إنسوي هداف البطولة في الدقيقة 75 بالهدف الثالث في المباراة، وأضاف جانيك بويلا الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وأتت أرقام إنسوي كالتالي:

دقائق اللعب: 78

أهداف: 2

لمسات للكرة: 13

تسديدات على المرمى: 2

دقة تمريرات: 4/5 بنسبة نجاح 80 %

وانفرد إنسوي بصدارة ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا برصيد 5 أهداف حتى الآن، وذلك بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) خلال فوز غينيا الاستوائية 4-2 على غينيا بيساو في الجولة الثانية، ليصبح أول لاعب يحرز هاتريك في البطولة القارية منذ نسخة عام 2008.

إنسوي من مواليد إسبانيا لأب من غينيا وأم إسبانية، وهو الهداف التاريخي لمنتخب غينيا الاستوائية. (تعرف على قصة إنسوي أكثر من خلال كرنفال أمم إفريقيا).