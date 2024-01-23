خورخي مينديز يوضح موقف برشلونة من استمرار كانسيلو وفيليكس

أوضح خورخي مينديز وكيل أعمال الثنائي جواو كانسيلو وجواو فيليكس موقف نادي برشلونة من التعاقد معه بعقد دائم.

وتعاقد النادي الكتالوني مع كانسيلو وفيليكس في اليوم الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد بالترتيب دون وضع بند أحقية أو إجبارية الشراء.

وقال مينديز لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "برشلونة يريد استمرار كانسيلو وفيليكس بعقود دائمة وليس فقط لموسم واحد".

وعلق على مستوى الثنائي قائلا: "انتقادات لفيليكس؟ الأمور لا تسير بشكل جيد مع برشلونة، لكن أداء فيليكس جيد جدا حتى الآن ولا يوجد شك في مستواه الرائع".

واختتم "وأيضا كانسيلو مثل برناردو سيلفا، فهو الأفضل في مركزه في العالم".

تعليق لابورتا

وكشف خوان لابورتا رئيس برشلونة من قبل رغبته في استمرار الثنائي إذ قال لراديو كتالونيا: " إذا استمر جواو كانسيلو وجواو فيليكس في اللعب بنفس المستوى، فسنبذل قصاري جهدنا للحفاظ عليهما".

وأضاف "ديكو المدير الرياضي لبرشلونة سيتولى هذا الملف".

وشدد "أريد أن يبقى كبار اللاعبين في برشلونة، أنا معجب جواو فيليكس منذ فترة طويلة".

اقتراح مانشستر سيتي

اقترح مانشستر سيتي من قبل إجراء صفقة تبادلية إذ يحصل النادي الإنجليزي على أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة مع حصول النادي الإسباني على كانسيلو بعقد دائم.

ولكن حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية ففكرة إجراء الصفقة التبادية استبعدت تماما من أروقة سيتي بسبب سوء مستوى بالدي وبالتالي سيطالب بالكثير من المال للاستغناء عن كانسيلو.

وكشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد يختار بالدي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واستغلال الظروف الاقتصادية السيئة لبرشلونة التي تجبر النادي في بيع لاعبين في الصيف المقبل.