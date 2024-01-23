بعد 17 عاما من الرحيل.. فيدال يعود لفريقه القديم

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - باراناينسي

أعلن نادي كولو كولو التشيلي يوم الثلاثاء تعاقده مع النجم أرتورو فيدال.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما على عقد يمتد لموسمين.

وعاد فيدال للفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية قبل الانتقال إلى أوروبا منذ 17 عاما.

أخبار متعلقة:
فيتوريا: حققنا الأهم.. ومستعدون لمواجهة أي فريق في إفريقيا تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور مصر ليست الوحيدة.. ماذا يحدث عندما يتأهل منتخب لم يفز في دور المجموعات أمم إفريقيا - مرموش: النتائج ليست الأفضل.. ويجب أن نتحمل المسؤولية في غياب صلاح

Image

ففي 2007 انتقل أرتورو من كولو كولو إلى باير ليفركوزن ليلعب معه حتى 2011.

وبعدها انتقل إلى يوفنتوس وارتدى قميصه حتى 2015.

وفي الفترة من 2015 إلى 2018 لعب بقميص بايرن ميونيخ.

ثم انتقل إلى برشلونة في الفترة من عام 2018 إلى 2020.

وعاد لإيطاليا ليرتدي قميص إنتر لمدة موسمين.

وترك فيدال أوروبا ليلعب مع فلامنجو لمدة موسم، ومع أتلتيكو باراناينسي منذ الصيف الماضي.

طوال مسيرته الاحترافية لعب النجم التشيلي 722 مباراة وسجل 113 هدفا.

على الصعيد الدولي، ارتدى فيدال قميص تشيلي في 142 مباراة دولية، وأحرز 34 هدفا.

آرتورو فيدال أتليتكو باراناينسي كولو كولو
نرشح لكم
عاد إلى الأرجنتين.. بانيجا يرحل عن الشباب بعد 4 سنوات دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل من أجل منتخب البرازيل.. ساو باولو يعلن استقالة مدربه نهاية جيل 1958.. وفاة أيقونة البرازيل ماريو زاجالو تقرير: إقالة دينيز من تدريب منتخب البرازيل أوسوريو مدربا لـ أتلتيكو باراناينسي البرازيلي لا فرصة لـ أوسوريو.. فوساتي مدربا لـ بيرو كوميك بوك في الجول - قصة نيتو وتحول الحلم إلى مأساة في سقوط طائرة شابيكوينسي
أخر الأخبار
سيميوني عن هدف اتحاد جدة: تحدثت كثيرا مع كوريا ولكن 49 ثاتيه |
أمم إفريقيا - قدوس: أهدرنا فرصة التأهل لهذا السبب 27 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - إسباني تحول لهداف غينيا الاستوائية التاريخي.. إنسوي رجل مباراة كوت ديفوار 36 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خورخي مينديز يوضح موقف برشلونة من استمرار كانسيلو وفيليكس 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 17 عاما من الرحيل.. فيدال يعود لفريقه القديم 50 دقيقة | أمريكا
فيتوريا: حققنا الأهم.. ومستعدون لمواجهة أي فريق في إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
كاف يعلن فتح تحقيقات بسبب أحداث الركراكي ومبيمبا ساعة | كوت ديفوار 2023
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح