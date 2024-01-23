بعد 17 عاما من الرحيل.. فيدال يعود لفريقه القديم

أعلن نادي كولو كولو التشيلي يوم الثلاثاء تعاقده مع النجم أرتورو فيدال.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما على عقد يمتد لموسمين.

وعاد فيدال للفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية قبل الانتقال إلى أوروبا منذ 17 عاما.

ففي 2007 انتقل أرتورو من كولو كولو إلى باير ليفركوزن ليلعب معه حتى 2011.

وبعدها انتقل إلى يوفنتوس وارتدى قميصه حتى 2015.

وفي الفترة من 2015 إلى 2018 لعب بقميص بايرن ميونيخ.

ثم انتقل إلى برشلونة في الفترة من عام 2018 إلى 2020.

وعاد لإيطاليا ليرتدي قميص إنتر لمدة موسمين.

وترك فيدال أوروبا ليلعب مع فلامنجو لمدة موسم، ومع أتلتيكو باراناينسي منذ الصيف الماضي.

طوال مسيرته الاحترافية لعب النجم التشيلي 722 مباراة وسجل 113 هدفا.

على الصعيد الدولي، ارتدى فيدال قميص تشيلي في 142 مباراة دولية، وأحرز 34 هدفا.

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