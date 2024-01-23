مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي - الجزائر - بوركينا فاسو

تستكمل مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار اليوم الثلاثاء.

وتحسم هذه المباريات الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من البطولة.

ويقدم FilGoal.com أبرز مواعيد اليوم الثلاثاء 23 يناير والقنوات الناقلة.

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كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الثالثة

جامبيا × الكاميرون.. 7 مساء – بي إن سبورتس AFCON 2.

غينيا × السنغال.. 7 مساء – بي إن سبورتس AFCON 1.

المجموعة الرابعة

موريتانيا × الجزائر.. 10 مساء – بي إن سبورتس AFCON 1.

أنجولا × بوركينا فاسو.. 10 مساء – بي إن سبورتس AFCON 2.

كأس آسيا 2023

المجموعة الثانية

أستراليا × أوزباكستان.. 1 ونصف ظهرا - SSC Sport Extra 1.

سوريا × الهند.. 1 ونصف ظهرا - SSC Sport 1.

المجموعة الثالثة

هونج كونج × فلسطين.. 5 مساء – SSC Sport Extra 1

إيران × الإمارات.. 5 مساء – SSC Sport Extra 1

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر × أنجولا.. 6 مساء – أون تايم سبورتس

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مصر كأس أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار كأس آسيا 2023
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