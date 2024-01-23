مصدر من المصري لـ في الجول: مروان حمدي لاعبا في بيراميدز.. وهذه قيمة الصفقة

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 10:25

كتب : حامد وجدي

مروان حمدي يحيي جماهير المصري

أتم بيراميدز إجراءات التعاقد مع مروان حمدي مهاجم النادي المصري البورسعيدي.

وخرج مروان حمدي من حسابات المصري عقب إيقافه لهجومه على الجماهير خلال مباراة بيراميدز في الدوري.

وقال مصدر من المصري في تصريحات عبرFilGoal.com : "مروان حمدي انتقل لصفوف بيراميدز لمدة 4 سنوات ونصف".

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وأضاف "قيمة صفقة انتقال مروان حمدي لبيراميدز تتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه".

فيما قال علي ماهر مدرب المصري عبر "إم بي سي مصر": "مروان حمدي انتقل بشكل رسمي لصفوف يبراميدز".

وكشف مصدر من المصري في وقت سابق عن تواصل أكثر من فريق لضم مروان حمدي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "مسؤولو بيراميدز والزمالك وسيراميكا كليوباترا تواصلوا مع مسؤولي النادي لبحث إمكانية ضم مروان حمدي".

وكان المصري أعلن تغريم مروان حمدي مليون جنيه وفتح الباب حول رحيله بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

صاحب الـ26 عاما شارك رفقة المصري في 36 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا، منهم هدف واحد سجله هذا الموسم حتى الآن في 5 مباريات شارك بها.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.

المصري بيراميدز مروان حمدي
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