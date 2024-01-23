أمم إفريقيا - مرموش: النتائج ليست الأفضل.. ويجب أن نتحمل المسؤولية في غياب صلاح

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه في شباك غانا

أبدى عمر مرموش جناح منتخب مصر سعادته بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس أمم إفريقيا رغم عدم رضاه عن النتائج.

وقال مرموش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أي شيء وارد في البطولة".

وأضاف "كل المنتخبات قوية وقادرة على الهجوم وإغلاق المساحات ولديهم العديد من المحترفين".

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وأكمل "النتائج ليست الأفضل ولكننا تأهلنا، كلنا نريد الفوز بالبطولة".

وتابع "محمد صلاح دائما ما يدعمنا، ويجب أن نتحمل المسؤولية في غيابه".

واختتم "نتفهم الانتقادات ولكن كلنا على قلب رجل واحد، مثلما أتى تريزيجيه وصنع الفارق اليوم".

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويحتل المركز الثاني.

بينما رفع كاب فيردي رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة.

ثنائية منتخب مصر سجلها تريزيجيه ومصطفى محمد، بينما سجل لكاب فيردي كل من جيلسون تافاريس وبرايان تيكسيرا.

وتأهل الفراعنة لمواجهة ثاني المجموعة السادسة التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.

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