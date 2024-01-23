طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل مثيرة في إصابة صلاح.. وحالة الثنائي شناوي

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:46

كتب : FilGoal

محمد أبو العلا - طبيب منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تفاصيل جديدة في إصابة محمد صلاح، فيما كشف موقفي محمد الشناوي وأحمد الشناوي حارسي المنتخب.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح يعاني شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية. حين صدر بيان اتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب لمباراتين فقط لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة على صلاح، ولكن بعد الأشعة الثانية وجدنا أنها أكبر".

وأضاف "لا أنتظر من يخبرني بطريقة عملي. أنا هنا أبذل الجهد الكافي بشكل دائم، وأعمل على تطوير نفسي بشكل دائم ولست أنا المخول بالإعلان عن الإصابات وتوقيت ذلك، ولكن دوري هو علاج اللاعبين فقط. نحن نمتلك الإمكانيات الكافية لكننا سنسافر بعد يومين إلى مدينة سان بيدرو غير المجهزة بشكل جيد، لذلك وجدنا أن علاجه في ليفربول سيكون أفضل".

أخبار متعلقة:
فيتوريا: الرحيل عن أبيدجان سيكون في صالح مصر.. والتأهل بتلك الطريقة لا يهم طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16 والمنافسين المحتملين بيان - ليفربول يعلن خطة علاج صلاح وموقف عودته إلى مصر

طبيب منتخب مصر أتبع "اتفاقنا مع ليفربول كان منذ يومين، وكان الاتفاق على أن نعلن الأمر بعد مباراة كاب فيردي لكن يورجن كلوب هو من أعلن مبكرا، وصلاح نفسه لم يكن يريد السفر ولو كان يريد ذلك لرحل منذ اليوم الأول".

أبو العلا أتبع "متى يعود محمد صلاح من الإصابة بعلاجه في ليفربول؟ لا يمكنني تحديد ذلك لأن الإصابة العضلية تعتمد على مدى التحسن بشكل يومي. ولكن يمكنني القول بأننا عملنا مع صلاح لأربعة أيام بشكل جيد، واللاعب تحسن فيهم بشكل جيد قدر المستطاع".

وأخيرا، تحدث عن موقف الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي، فقال "محمد الشناوي مصاب في الكتف، ويجري أشعة حاليا سنحدد من خلالها مدى قوة الإصابة وموعد عودته المحتمل. في المقابل أحمد الشناوي جاهز طبيا تماما ويتدرب بشكل طبيعي".

كان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة في الكتف أثناء الهدف الثاني لـ كاب فيردي، ليخرج مصابا ويشارك محمد أبو جبل بدلا منه، فيما لم يدخل أحمد الشناوي قائمة أي مباراة حتى الآن في البطولة.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في ثالث جولات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

التعادل أهل مصر كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات بهدفين لكل فريق جميعهم.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع ثاني المجموعة السادسة الذي لم يتحدد بعد.

محمد صلاح منتخب مصر أحمد الشناوي محمد أبو العلا محمد الشناوي كأس أمم إفريقيا طبيب المنتخب
نرشح لكم
تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور أمم إفريقيا - مرموش: النتائج ليست الأفضل.. ويجب أن نتحمل المسؤولية في غياب صلاح مصر ليست الوحيدة.. ماذا يحدث عندما لا يفوز منتخب في دور المجموعات حازم إمام: الكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر.. ونتأسف للجمهور زيزو: أهم شيء هو التأهل.. وسنبذل أقصى ما لدينا محمد هاني: أتمنى تعافي صلاح ولحاقه بالمنتخب في نصف نهائي أمم إفريقيا أمم إفريقيا - طبيب المنتخب يكشف موقف إصابة الشناوي فيتوريا: الرحيل عن أبيدجان سيكون في صالح مصر.. والتأهل بتلك الطريقة لا يهم
أخر الأخبار
تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مرموش: النتائج ليست الأفضل.. ويجب أن نتحمل المسؤولية في غياب صلاح ساعة | منتخب مصر
مصر ليست الوحيدة.. ماذا يحدث عندما لا يفوز منتخب في دور المجموعات ساعة | الكرة الإفريقية
حازم إمام: الكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر.. ونتأسف للجمهور ساعة | كوت ديفوار 2023
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل مثيرة في إصابة صلاح.. وحالة الثنائي شناوي ساعة | كوت ديفوار 2023
زيزو: أهم شيء هو التأهل.. وسنبذل أقصى ما لدينا ساعة | كوت ديفوار 2023
محمد هاني: أتمنى تعافي صلاح ولحاقه بالمنتخب في نصف نهائي أمم إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - طبيب المنتخب يكشف موقف إصابة الشناوي ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح