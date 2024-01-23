طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل مثيرة في إصابة صلاح.. وحالة الثنائي شناوي

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تفاصيل جديدة في إصابة محمد صلاح، فيما كشف موقفي محمد الشناوي وأحمد الشناوي حارسي المنتخب.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح يعاني شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية. حين صدر بيان اتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب لمباراتين فقط لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة على صلاح، ولكن بعد الأشعة الثانية وجدنا أنها أكبر".

وأضاف "لا أنتظر من يخبرني بطريقة عملي. أنا هنا أبذل الجهد الكافي بشكل دائم، وأعمل على تطوير نفسي بشكل دائم ولست أنا المخول بالإعلان عن الإصابات وتوقيت ذلك، ولكن دوري هو علاج اللاعبين فقط. نحن نمتلك الإمكانيات الكافية لكننا سنسافر بعد يومين إلى مدينة سان بيدرو غير المجهزة بشكل جيد، لذلك وجدنا أن علاجه في ليفربول سيكون أفضل".

طبيب منتخب مصر أتبع "اتفاقنا مع ليفربول كان منذ يومين، وكان الاتفاق على أن نعلن الأمر بعد مباراة كاب فيردي لكن يورجن كلوب هو من أعلن مبكرا، وصلاح نفسه لم يكن يريد السفر ولو كان يريد ذلك لرحل منذ اليوم الأول".

أبو العلا أتبع "متى يعود محمد صلاح من الإصابة بعلاجه في ليفربول؟ لا يمكنني تحديد ذلك لأن الإصابة العضلية تعتمد على مدى التحسن بشكل يومي. ولكن يمكنني القول بأننا عملنا مع صلاح لأربعة أيام بشكل جيد، واللاعب تحسن فيهم بشكل جيد قدر المستطاع".

وأخيرا، تحدث عن موقف الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي، فقال "محمد الشناوي مصاب في الكتف، ويجري أشعة حاليا سنحدد من خلالها مدى قوة الإصابة وموعد عودته المحتمل. في المقابل أحمد الشناوي جاهز طبيا تماما ويتدرب بشكل طبيعي".

كان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة في الكتف أثناء الهدف الثاني لـ كاب فيردي، ليخرج مصابا ويشارك محمد أبو جبل بدلا منه، فيما لم يدخل أحمد الشناوي قائمة أي مباراة حتى الآن في البطولة.

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في ثالث جولات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا.

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التعادل أهل مصر كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات بهدفين لكل فريق جميعهم.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع ثاني المجموعة السادسة الذي لم يتحدد بعد.