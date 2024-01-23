زيزو: أهم شيء هو التأهل.. وسنبذل أقصى ما لدينا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:26

كتب : FilGoal

مصر - موزمبيق - زيزو

أعرب أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر عن شكره لله بعد حسم التأهل إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

وتعثر منتخب مصر للمرة الثالثة بتعادل جديد أمام كاب فيردي بنفس النتيجة 2-2، ولكن لحسن الحظ خطفت موزمبيق التعادل من غانا ليصعد الفراعنة في المركز الثاني.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام ثاني المجموعة السادسة في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل.

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وقال تريزيجيه عبر قناة بي إن سبورتس: "أهم شيء هو تأهلنا، نشكر الله على الصعود بعد أن حالفنا التوفيق والحظ في النهاية".

وشدد "تحدثنا سويا كلاعبين بعد المباراة وعلينا أن نبني على التأهل وهو الأهم".

واختتم زيزو تصريحاته "علينا أن نستغل التأهل ونسير خطوة بخطوة ونبذل أقصى ما لدينا".

وصعد منتخب مصر إلى ثمن النهائي دون تحقيق أي انتصار في دور المجموعات.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

ويلعب منتخب المغرب أمام زامبيا في تمام العاشرة من مساء الأربعاء بختام دور المجموعات.

وفي نفس التوقيت يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية أمام تنزانيا في نفس المجموعة.

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