محمد هاني: أتمنى تعافي صلاح ولحاقه بالمنتخب في نصف نهائي أمم إفريقيا

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:24

كتب : FilGoal

محمد هاني - منتخب مصر

شدد محمد هاني لاعب منتخب مصر على أن الفراعنة سيظهرون بشكل أفضل في الأدوار المقبلة من كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع كاب فيردي.

محمد هاني

النادي : الأهلي

مصر

وقال هاني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "المنتخب كان في موقف صعب وتأخرنا في النتيجة ثم استطعنا العودة والتقدم قبل أن نتلقى هدف التعادل في الوقت القاتل".

وأضاف "سيناريو مباراة كاب فيردي منحنا الشعور أن المنتخب يستحق أن يكون في مكان أفضل".

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وواصل "هدف المنتخب كان عبور دور المجموعات والقادم له حسابات أخرى واستعدادات مختلفة".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح يمثل قوة كبيرة لمنتخب مصر ومن أكثر اللاعبين التزاما ونستفيد منه كل يوم ونتعلم منه كثيرا، وأتمنى له أن يتعافى سريعا ويصل المنتخب لنصف النهائي والنهائي ويعود لنا".

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويتأهل لدور الـ16.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويتصدر المغرب المجموعة ويأتي بعده الكونغو الديمقراطية وزامبيا بنفس الرصيد.

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