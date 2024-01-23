أمم إفريقيا - طبيب المنتخب يكشف موقف إصابة الشناوي
الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 01:21
كتب : أحمد الخولي
أوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب طبيعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة والنادي الأهلي.
وقال أبو العلا في تصريحات نشرها اتحاد الكرة: "الشناوي تعرض لإصابة في الكتف".
وأضاف "سيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الأشعة".
وتعرض الشناوي للإصابة في اللحظات الأخيرة من مباراة كاب فيردي الأخيرة في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا.
وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويحتل المركز الثاني.
بينما رفع كاب فيردي رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة.
ثنائية منتخب مصر سجلها تريزيجيه ومصطفى محمد، بينما سجل لكاب فيردي كل من جيلسون تافاريس وبرايان تيكسيرا.
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