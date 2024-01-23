فيتوريا: الرحيل عن أبيدجان سيكون في صالح مصر.. والتأهل بتلك الطريقة لا يهم

يرى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر إن التأهل حتى لو كان بتلك الطريقة صعبة، ليس بالأمر الهام في الوقت الحالي.

منتخب مصر تأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التعادل في ثلاث مباريات متتالية وبثلاث نقاط فقط.

وقال روي فيتوريا في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "التأهل بتلك الطريقة أو غيرها ليس مهما، ولكن الأهم أننا تأهلنا في الوقت الحالي".

وأضاف "نحن منتخب نلعب بطريقة هجومية، ودائما ما نأخذ بزمام المبادرة، ولذلك فطبيعي أن نستقبل أهداف حاليا".

المدرب البرتغالي أكمل "سنعمل على تصحيح الأوضاع خلال الأيام المقبلة قبل مباراة دور الـ16 لنظهر بشكل أفضل".

واستفاض "هذا التأهل جاء مستحقا لأن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا على أرض الملعب".

فيتوريا رد كذلك على هل يمكن للانتقال إلى مدينة سان بيدرو أن يكون في صالح مصر، فقال "الانتقال لمدينة سان بيدرو وتغيير الأجواء قد يمنح اللاعبين انطلاقة جديدة في البطولة".

وشرح "نحن في أبيدجان منذ 15 يوما وتغيير الأجواء وكسر الروتين اليومي ربما يمنحهم روح معنوية أعلى، وسنستعد للمباراة المقبلة على أفضل نحو ممكن".

كان منتخب مصر قد تعادل مع كاب فيردي في ثالث مباريات دور المجموعات بهدفين لكل فريق، نفس النتيجة التي تعادل بها في المباراتين السابقتين كذلك.

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ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور الـ16 ضد وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب، والكونغو الديموقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.