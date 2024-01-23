طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي

حسم منتخب مصر تأهله إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بشق الأنفس وبدون أي انتصار.

تعادل منتخب مصر في مبارياته الثلاثة بنفس النتيجة 2-2 أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام ثاني المجموعة السادسة في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل.

ويستعرض لكم FilGoal.com طريق منتخب مصر في الأدوار الإقصائية بداية من مواجهات الأحد وحتى النهاية حال التأهل:

ثمن النهائي

تأكد مواجهة منتخب مصر لثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من (المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا).

يواجه الفراعنة منتخب المغرب حال خسارته أمام زامبيا وتعادل الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا.

بينما يلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية حال التعادل أو الفوز على تنزانيا مع خسارة زامبيا من المغرب.

ويواجه الفراعنة منتخب زامبيا حال الفوز على المغرب مع انتصار الكونغو الديمقراطية بنتيجة أكبر على تنزانيا.

وأخيرا يلعب منتخب مصر ضد تنزانيا حال الفوز على الكونغو الديمقراطية، وانتصار المغرب أمام زامبيا.

وتقام مباراة ثمن النهائي في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل.

ربع النهائي

حال صعود مصر إلى ربع النهائي، يلعب الفراعنة يوم الجمعة 2 فبراير في تمام العاشرة مساء.

وتواجه مصر في تلك الحالة الفائز من مباراة غينيا الاستوائية ضد أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات (الثالثة - الرابعة - الخامسة).

نصف النهائي

حال استمر منتخب مصر في البطولة وبلغ المربع الذهبي يلعب يوم الأربعاء 7 فبراير في تمام العاشرة مساء.

في هذه الحالة يلعب المنتخب مع المتأهل من مواجهات (أول المجموعة الثالثة التي تضم السنغال وغينيا أمام ثالث أحد المجموعتين الأولى أو السادسة) ضد (أول المجموعة الخامسة التي تضم مالي وجنوب إفريقيا ضد ثاني المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر)

النهائي يقام يوم الأحد 11 فبراير المقبل.