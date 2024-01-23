بيان - ليفربول يعلن خطة علاج صلاح وموقف عودته إلى مصر

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح خلال مواجهة مصر وغانا

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا بشأن حالة إصابة محمد صلاح نجم الفريق الأحمر وقائد منتخب مصر.

وجاء بيان ليفربول كالتالي:

سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريبات النادي يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيل مكثف مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع مصر الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة:
..والأسوأ منه أسوأ تاني أمم إفريقيا - وائل جمعة: ما حدث في إصابة صلاح إهانة كبيرة لمصر.. والمسؤولين مثل الكومبارس وكيله: إصابة صلاح أخطر مما تم تشخيصه في البداية.. وتحديد مدة الغياب

الإصابة التي أتت أسوأ من المخاوف الأولى، أجبرت المهاجم على مغادرة الملعب في الشوط الأول لمباراة كأس أمم إفريقيا ضد غانا.

وتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ومع صلاح ليتلقى العلاج في ليفربول.

صلاح سيبدأ العمل فورا مع الطاقم الطبي للنادي فور عودته إلى الميرسيسايد مع رؤية تتضمن عودته إلى اللعب في أسرع وقت ممكن مع ناديه وبلاده، وتمنحه أفضل فرصة للعودة واللعب في كأس أمم إفريقيا، إذا واصلت مصر -التي تأهلت بالتعادل مع كاب فيردي 2-2 الليلة- تقدمها في البطولة.

ماذا حدث؟

أعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر، وذلك بعد نهاية مباراة كاب فيردي في دور المجموعات.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح قد يعود إلى المنتخب في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، سيعود صلاح لصفوف الفراعنة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد 3 تعادلات في المجموعة الثانية، وينتظر وصيف المجموعة السادسة.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
نرشح لكم
تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور أمم إفريقيا - مرموش: النتائج ليست الأفضل.. ويجب أن نتحمل المسؤولية في غياب صلاح حازم إمام: الكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر.. ونتأسف للجمهور زيزو: أهم شيء هو التأهل.. وسنبذل أقصى ما لدينا محمد هاني: أتمنى تعافي صلاح ولحاقه بالمنتخب في نصف نهائي أمم إفريقيا أمم إفريقيا - طبيب المنتخب يكشف موقف إصابة الشناوي إمام عاشور: المنتخب سيظهر بشكل أفضل.. ومحمد صلاح فخر لنا أمم إفريقيا - تخطى الفناجيلي والتتش وحليم.. مصطفى محمد يكرر إنجاز حسام حسن
أخر الأخبار
تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 2 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مرموش: النتائج ليست الأفضل.. ويجب أن نتحمل المسؤولية في غياب صلاح 13 دقيقة | منتخب مصر
مصر ليست الوحيدة.. ماذا يحدث عندما لا يفوز منتخب في دور المجموعات 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
حازم إمام: الكل يشعر بالمسؤولية في منتخب مصر.. ونتأسف للجمهور 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل مثيرة في إصابة صلاح.. وحالة الثنائي شناوي 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
زيزو: أهم شيء هو التأهل.. وسنبذل أقصى ما لدينا 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
محمد هاني: أتمنى تعافي صلاح ولحاقه بالمنتخب في نصف نهائي أمم إفريقيا 42 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - طبيب المنتخب يكشف موقف إصابة الشناوي 45 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح