أمم إفريقيا - تخطى الفناجيلي والتتش وحليم.. مصطفى محمد يكرر إنجاز حسام حسن

كرر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر رقم حسام حسن في كأس الأمم الإفريقية بعدما نجح في تسجيل الأهداف في كل مباريات دور المجموعات بالبطولة.

مصطفى محمد النادي : نانت مصر

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة ويتأهل لدور الـ16.

ثنائية منتخب مصر سجلها تريزيجيه ومصطفى محمد.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الأهداف في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وذلك منذ أن سجل حسام حسن في كل مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا عام 2000.

مصطفى يتخطى أساطير مصر

ووصل مصطفى محمد إلى الهدف رقم 11 مع منتخب مصر، ليتعادل مع كل من محمد زيدان وعلي ماهر.

وتخطى مصطفى محمد في عدد الأهداف الدولية مع منتخب مصر كل من: رفعت الفناجيلي - محمد رمضان - مختار التتش - مجدي عبد الغني - أحمد عيد عبد الملك - عبد الحليم علي - عبده نصحي - عبد الستار صبري.

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