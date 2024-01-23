أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16 والمنافسين المحتملين

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا كثاني المجموعة الثانية رغم التعادل في ثلاث مباريات متتالية.

منتخب مصر تعادل مع كاب فيردي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بثلاث تعادلات متتالية.

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وبعد التأهل، لم يتحدد منافس مصر المقبل حتى الآ، بانتظار حسم مصير المجموعة السادسة.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ16 مع ثاني المجموعة السادسة.

المجموعة السادسة تضم منتخبات المغرب، والكونغو الديموقراطية، وزامبيا، وتنزانيا.

المغرب يتصدر المجموعة حتى الآن برصيد 4 نقاط، ثم الكونغو الديموقراطية ثانيا برصيد نقطتين، ثم زامبيا ثالثا برصيد نقطتين، ثم تنزانيا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويلعب المغرب في الجولة الأخيرة ضد زامبيا، فيما تلعب تنزانيا ضد الكونغو الديموقراطية.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل، والموافق 28 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وستلعب المباراة على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو، التي سينتقل لها منتخب مصر لخوض مباراته.

على الجهة الأخرى، ستلعب كاب فيردي كأول المجموعة مع ثالث المجموعة الأولى، أو الثالثة، أو الرابعة.