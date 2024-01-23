..والأسوأ منه

كموقع رياضي مصري.. شكرا جزيلا يا غانا. 90 دقيقة في المركز الثاني، و4 دقائق في منافسة أصحاب المركز الثالث، ودقائق أخيرة ترسلهم إلى المطار مباشرة.

الوضع كالتالي، غانا ثالث المجموعة برصيد نقطتين فقط، من تعادل مع مصر وتعادل صاعق مع موزمبيق بعد تقدم مريح بهدفين دون رد، وكما تعرفون يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث.. حاليا النجوم السوداء في المركز الخامس ويسبقها 3 فرق لم تلعب مباراتها الثالثة بعد.

موزمبيق قاتلت للرمق الأخير ولكن فارق الأهداف خذلها لتحتل المركز الرابع، فقد خرجت بتعادلين أمام فريقين يملكان معا 11 بطولة إفريقية، وبالتأكيد سيكون هناك حديث مطول عن خروج صاحب الألقاب الـ 4 من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، مرة على يد موزمبيق والأخرى بصيحة جزر القمر.

منتخب مصر هو ثاني المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، رصيد كي تحتل به بعض الفرق المركز الرابع، وقد لا يكفيها للصعود ضمن أفضل الثوالث، ولكننا محظوظون للغاية بوجود هذه النسخة المهترئة من عملاق إفريقي سابق.

بركلات الجزاء

انطلاقة غانا كانت قوية للغاية، إذ سددت في الدقيقة الأولى بواسطة أنطوان سيمينيو ليتصدى الحارس بصعوبة.

وفي الدقيقة 13 سقط جوزيف باينتسيل في منطقة الجزاء لينتزع الركلة الأولى التي سجلها جوردان أيو في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 37 اضطر كريس هيوتون مدرب غانا -حتى الآن بالطبع ومن الواضح أنها مسألة وقت- لإجراء تبديله الأول بنزول إدريسو بابا بدلا من مجيد أشيميرو المصاب.

عودة قريبة ولكن..

مع انطلاق الشوط الثاني حل أندريه أيو بدلا من جوزيف باينتسيل، بينما كادت موزمبيق تتعادل مرة أخرى في الدقيقة 48 بتسديدة من لاو كينج جاورت القائم.

استمرت المحاولات بتسديدة أخرى من برونو لانجا في الدقيقة 50 ولكن تصدى لها الحارس ريتشارد أوفوري ببراعة.

ولكن في الدقيقة 67 وقعت المأساة من رينيلدو ماندافا لاعب أتلتيكو مدريد وظهير موزمبيق بلمسة يد، سجل منها جوردان أيو الهدف الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة 70.

تعالَ

بركلة الجزاء الثالثة في المباراة، وبيد أندريه أيو شقيق مسجل الركلتين السابقتين، نالت موزمبيق فرصة العودة بركلة جزاء في الدقيقة 90، حولها جيني كاتامو إلى الهدف الأول.

وفي الدقيقة 94 أرسل شاكيل ركنية حولها ماندافا بنفسه في الشباك برأسية رائعة ليكفر عن خطأه السابق.

كل ذلك لم يكن كافيا لإقحام موزمبيق في سباق التأهل، ولكنه كان كافيا لتأكيد أزمة منتخب غانا المستمرة، فمن يصدق أن أحد الكبار خرج مرتين على التوالي في بطولة تتضمن تأهل صاحب المركز الثالث في المجموعة؟