بسيناريو ولا أسوأ وحبس أنفاس حتى الثواني الأخيرة ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بعد التعادل مع كاب فيردي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور كاب فيردي مصر

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدفين لكل منهما، في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة.

بينما رفع كاب فيردي رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة.

ثنائية منتخب مصر سجلها تريزيجيه ومصطفى محمد، بينما سجل لكاب فيردي كل من جيلسون تافاريس وبرايان تيكسيرا.

وضمن منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط بعد سيناريو جنوني في المباراة مع كاب فيردي، وفي المباراة الثانية من المجموعة بين غانا وموزمبيق.

وكان منتخب غانا متقدما في النتيجة 2-0 حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، وفي الناحية الأخرى تشير النتيجة بين مصر وكاب فيردي إلى التعادل 1-1.

وفي اللحظة ذاتها سجل منتخب مصر الهدف الثاني ليتقدم على كاب فيردي، ويسجل موزمبيق هدفين ويتعادل مع غانا.

قبل أن يسجل منتخب كاب فيردي هدفه الثاني في مصر وتنتهي المباراة بالتعادل.

ويصعد منتخب مصر في المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط فقط من 3 تعادلات جميعها بنتيجة 2-2.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويتصدر المغرب المجموعة ويأتي بعده الكونغو الديمقراطية وزامبيا بنفس الرصيد.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط قوي ومحاولات هجومية، وظهرت أول خطورة في الدقيقة 13 بعرضية من محمد هاني قابلها مصطفى محمد بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وانطلق زيزو بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة اصطدمت في الدفاع وتابعها حمدي فتحي بتسديدة في الأقدام.

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس أمسك بها.

وواصل محمد هاني تقدمه وأرسل عرضية وصلت إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل معه الدفاع ويبعد الكرة.

وأطلق عمر مرموش تسديدة صاروخية من مسافة بعيدا تصدى لها الحارس لترتد إلى مصطفى محمد الذي تابعها أيضا وتصدى له الحارس مرة أخرى.

وسدد أحمد فتوح كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وعادت له ليسدد من جديد وتمر الكرة جوار القائم.

وعلى عكس سير اللعب سجل منتخب كاب فيردي هدف التقدم في الدقيقة 45 عن طريق جيلسون تافاريس.

وجاء الهدف بعدما وصلت الكرة لـ جيلسون تافاريس داخل منطقة الجزاء ليمر بها ويسدد كرة أرضية سكنت شباك الشناوي.

video:1

لينتهي الشوط الأول بتقدم كاب فيردي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع روي فيتوريا بالثنائي محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد حمدي بدلا من حمدي فتحي وأحمد فتوح.

وأهدر تريزيجيه أول فرصة في الشوط الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى بتسديدة مباشرة بعد عرضية أرضية من عمر مرموش لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وطالب لاعبو منتخب مصر باحتساب ركلة جزاء بعد ضربة رأسية من مصطفى محمد اصطدمت في جسد مدافع كاب فيردي بداعي وجود لمسة يد، لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب بشكل طبيعي.

هدف أول

ونجح أخيرا منتخب مصر في تسجيل هدف التعادل والذي جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 50.

وسجل تريزيجيه الهدف بعد تمريرة مزدوجة مع أحمد حجازي بعد ركلة ركنية، ليسدد كرة مباشرة بالقدم اليسرى تصطدم في الحارس وتسكن الشباك.

video:2

واستمرت خطورة تريزيجيه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ومرة أخرى سدد تريزيجيه كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس ثم تابعها الدفاع.

وشارك محمود كهربا بدلا من زيزو في الدقيقة 74 في محاولة من روي فيتوريا لتنشيط هجوم منتخب مصر.

ودفع كذلك بمصطفى فتحي بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 83.

وأهدر مصطفى محمد أخطر فرصة لمنتخب مصر في المباراة بعد عرضية أرضية من تريزيجيه وضعته أمام المرمى لكنه سدد الكرة جوار القائم في الدقيقة 85.

وانطلق إمام عاشور بالكرة وسدد بقوة بالقدم اليسرى لكن الحارس أبعدها ببراعة إلى ركنية.

وضاعت فرصة الهدف الثاني بشكل غريب في الدقيقة 90 بعرضية من مصطفى فتحي مرت أمام المرمى دون أن تجد من يتابعها.

ومرة أخرى كاد منتخب مصر أن يسجل بعد ركلة ركنية وصلت على رأس حجازي الذي حوالها وحاول مصطفى محمد متابعة الكرة لكن الدفاع أبعدها.

إثارة الوقت القاتل

وشهد الوقت بدل الضائع إثارة كبيرة بعدما سجل منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وجاء الهدف عن طريق مصطفى محمد بعدما تلقى تمريرة طويلة من تريزيجيه انفرد بها بالمرمى ووضع الكرة من أعلى الحارس بطريقة رائعة.

video:3

لكن اللعب توقف لعدة دقائق لحين مراجعة الهدف في تقنية الفيديو والتأكد من عدم وجود لمسة يد على مصطفى محمد وقت استلام الكرة.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو وبعد عدة دقائق عاد إلى الملعب وأقر بصحة الهدف.

هدف قاتل جديد

وما حدث من إثارة لم يكن آخر شيء في المباراة، ونجح منتخب كاب فيردي في إحراز التعادل في الدقيقة 99 عن طريق بريان تيكسيرا.

وتوغل اللاعب داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ليتصدى لها الشناوي ثم تعود له من جديد ليسددها في الشباك.

video:4

واستمرت الإثارة أيضا بعد هدف التعادل وذلك بسبب إصابة محمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد أبو جبل في الدقيقة 102.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

video:5