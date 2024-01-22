أمم إفريقيا - بهدفه في كاب فيردي.. تريزيجيه يتخطى رقم حازم إمام مع منتخب مصر

وصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إلى هدفه رقم 16 بقميص الفراعنة عندما سجل في شباك كاب فيردي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور مصر

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وشارك تريزيجيه بين شوطي المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم كاب فيردي بهدف دون رد.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد تمريرة مزدوجة مع أحمد حجازي ثم تسديدة بالقدم اليسرى في الشباك.

وتخطى تريزيجيه رقم حازم إمام في عدد الأهداف الدولية مع منتخب مصر، حيث يمتلك تريزيجيه 16 هدفا مقابل 15 هدفا لحازم إمام.

وتعادل تريزيجيه في أهدافه الدولية مع كل من عماد سليمان وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وطاهر أبو زيد.

وأخيرا أصبحت نصف أهداف تريزيجيه الدولية تحت قيادة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الحالي.

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