انتهت مجموعة مصر في أمم إفريقيا - غانا (2)-(2) موزمبيق

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي غانا بالهدف في شباك مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا ضد موزمبيق في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم.

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ترتيب المجموعة المباشر:

1- كاب فيردي: 6 نقاط

2- مصر: 5 نقاط

3- غانا: نقطتان

4- موزمبيق: نقطة واحدة

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ق 94 جوووول رينيلدو ماندافا يسجل الثاني برأسية قاتلة في اللحظة الأخيرة

ق 90 جوووول يشعل اللقاء من ركلة جزاء سجلها جيني كاتامو

ق 89 ركلة جزاء لصالح موزمبيق.. لمسة يد ضد جوردان أيو

ق 67 جوووول جوردان أيو يسجل الثاني من علامة الجزاء

ق 61 التعاااادل يضيع من نيني برأسية تعلو العارضة

ق 15 جوووول أول باينتسيل يسجل ركلة الجزاء

ق 13 جوزيف باينتسيل يسقط في منطقة جزاء موزمبيق.. ركلة جزاء لغانا

ق 1 الضربة الأولى تضيع.. تسديدة من أنطوان سيمينيو والحارس يتصدى

بداية المباراة

غانا كأس أمم إفريقيا موزمبيق
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