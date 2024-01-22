انتهت مجموعة مصر في أمم إفريقيا - غانا (2)-(2) موزمبيق
الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غانا ضد موزمبيق في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الأمم.
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ترتيب المجموعة المباشر:
1- كاب فيردي: 6 نقاط
2- مصر: 5 نقاط
3- غانا: نقطتان
4- موزمبيق: نقطة واحدة
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ق 94 جوووول رينيلدو ماندافا يسجل الثاني برأسية قاتلة في اللحظة الأخيرة
ق 90 جوووول يشعل اللقاء من ركلة جزاء سجلها جيني كاتامو
ق 89 ركلة جزاء لصالح موزمبيق.. لمسة يد ضد جوردان أيو
ق 67 جوووول جوردان أيو يسجل الثاني من علامة الجزاء
ق 61 التعاااادل يضيع من نيني برأسية تعلو العارضة
ق 15 جوووول أول باينتسيل يسجل ركلة الجزاء
ق 13 جوزيف باينتسيل يسقط في منطقة جزاء موزمبيق.. ركلة جزاء لغانا
ق 1 الضربة الأولى تضيع.. تسديدة من أنطوان سيمينيو والحارس يتصدى
بداية المباراة
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