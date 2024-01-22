بعد فضيحة غينيا الاستوائية.. حالات تأهل كوت ديفوار إلى ثمن النهائي

تعرض منتخب كوت ديفوار لهزيمة مدوية أمام غينيا الاستوائية في ختام مباريات المجموعة الأولى بأمم إفريقيا.

وأنهى منتخب الأفيال المجموعة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط لينتظر هدايا المجموعات الخمسة متمسكا بآمال التأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات أمم إفريقيا حتى 11 فبراير المقبل، ويعيش جماهيره كابوسا باحتمالية الخروج المبكر من دور المجموعات.

ويستعرض لكم FilGoal.com احتمالات تأهل كوت ديفوار ضمن المركز الثالث:

في البداية، أنهى منتخب كوت ديفوار المجموعة الأولى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق (-3 أهداف) إذ سجل الأفيال هدفين واستقبل المنتخب الإيفواري 5 أهداف.

ويحتاج منتخب كوت ديفوار تواجد ثالث مجموعتين من المجموعات الخمسة المتبقية على أقل تقدير برصيد أقل من 3 نقاط أو بفارق أهداف أقل من المنتخب الإيفواري.

- المجموعة الثانية: يحتاج منتخب كوت ديفوار عدم وصول صاحب المركز الثالث لـ 3 نقاط.

يتواجد منتخب مصر في المركز الثاني (نقطتين) ويتقاسم منتخبا غانا وموزمبيق المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

في حالة انتصار منتخب مصر يصل إلى النقطة الخامسة، وأحد منتخبي غانا أو موزمبيق إذا حقق الفوز يصل إلى 4 نقاط وبالتالي يتفوق ثالث تلك المجموعة على كوت ديفوار.

بينما النتيجة التي ستكون في مصلحة كوت ديفوار هي تعادل غانا وموزمبيق أو في حالة فوز أحدهما، تكون خسارة مصر أمام كاب فيردي هامة للأفيال.

- المجموعة الثالثة:

حسم منتخب السنغال تأهله بعد الوصول للنقطة السادسة، بينما غينيا في المركز الثاني بـ 4 نقاط ضمن تأهله بغض النظر عن في المركز الثاني أو الثالث، ويتنافس منتخبا الكاميرون (نقطة واحدة) وجامبيا (بلا رصيد من النقاط).

يحتاج منتخب كوت ديفوار من هذه المجموعة، تعادل الكاميرون أمام جامبيا يعني أن ثالث المجموعة سيكون أسود الكاميرون برصيد نقطتين، ويتفوق الأفيال في هذه الحالة.

أما فوز الكاميرون بأي نتيجة يصل الفريق وقتها لـ 4 نقاط متفوقا على كوت ديفوار، كما أن فوز جامبيا بأي نتيجة يصل بهم إلى 3 نقاط ولكن يحتاج الانتصار بفارق هدفين على الأقل ليتفوق على كوت ديفوار.

- المجموعة الرابعة

حسم منتخبا أنجولا وبوركينا فاسو تأهلهما بغض النظر عن المركز بعد وصول كل منهما لـ 4 نقاط، بينما الجزائر تمتلك نقطتين وموريتانيا تتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويحتاج منتخب كوت ديفوار لتعثر الجزائر أمام موريتانيا بالتعادل.

أما في حال انتصار الجزائر أو موريتانيا بأي نتيجة، سيتفوق ثالث تلك المجموعة على كوت ديفوار.

- المجموعة الخامسة

حسم منتخب مالي تأهله بعد الوصول للنقطة الرابعة، بينما يتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثاني والثالث بـ 3 نقاط وتتذيل تونس الترتيب بنقطة واحدة.

يحتاج منتخب كوت ديفوار فوز تونس ومالي في المباراتين من أجل التفوق على ثالث تلك المجموعة.

في تلك الحالة ستتواجد ناميبيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط ولكن فارق الأهداف في صالح كوت ديفوار.

بينما النتيجة الأسوأ لكوت ديفوار هي نهاية مباراتي المجموعة بالتعادل ففي تلك الحالة يصل منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا لـ 4 نقاط متفوقين على كوت ديفوار.

- المجموعة السادسة

حسم منتخب المغرب تأهله بعد الوصول لـ 4 نقاط، بينما يتواجد منتخبا الكونغو الديمقراطية وزامبيا في المركزين الثاني والثالث بنقطتين وتتذيل تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب كوت ديفوار خسارة زامبيا أمام المغرب ليتأكد تفوق الأفيال على ثالث تلك المجموعة.

حسابات معقدة يترقبها، جمهور كوت ديفوار من أجل حسم بطاقة التأهل في المركز الثالث.