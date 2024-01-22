انتهت السوبر الإيطالي - إنتر (1)-(0) نابولي

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد نابولي في نهائي بطولة السوبر الإيطالي.

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انتهت

ق 91: جووووووول قاتل للاوتارو مارتينيز بعد عرضية أرضية من بنجامين بافارد سددها لاوتارو مباشرة في المرمى.

ق 80: لاوتارو يهدر انفرادا أمام جوليني داخل منطقة الـ6 ياردات

ق 85: ماركو أرناوتوفيتش يهدر فرصة محققة في الوقت القاتل.

ق 70: سيطرة تامة من إنتر على مجريات المباراة لكن لا ترتقي إلى الفرص الخطيرة.

ق 60: طرد لجيوفاني سيميوني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 50: يان سومر حارس إنتر يتصدى لتسديدة رائعة لخفيشا كفاراتسخيليا.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 39: هدف ملغي لإنتر عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 17: جوليني حارس نابولي يتصدى لتسديدة هاكان تشالهان أوجلو القوية.

بداية المباراة

نابولي إنتر السوبر الإيطالي لاوتارو مارتينيز
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