أمم إفريقيا - وائل جمعة: ما حدث في إصابة صلاح إهانة كبيرة لمصر.. والمسؤولين مثل الكومبارس

شن وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق هجوما قويا على اتحاد كرة القدم والمسؤولين في منتخب مصر بعد أزمة إصابة محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس: "ما حدث بشأن إصابة صلاح إهانة كبيرة لمنتخب مصر وتاريخه في قارة إفريقيا".

وأضاف "ما حدث من البداية للنهاية خطأ كبير جدا وكل شخص شارك فيه تسبب في هذه الإهانة".

وواصل "كل من شارك في هذا الخطأ مجموعة من الكومبارس ليس لهم أي أدوار إلا دخول التصوير وقت مشاهد الضرب والأكشن فقط مثل الأفلام ليحصلوا على اللقطة النهائية".

وأشار "كل ما يحدث الآن في المنتخب يعكس طبيعية كرة القدم في مصر".

وأردف "صلاح أخطأ ولا يختلف أي شخص على ذلك ويتحمل جزء من المسؤولية".

وشدد "حجم خطأ صلاح سيظهر إذا تم الإعلان بشكل رسمي عن طبيعة إصابته ومدة غيابه".

وشرح "إذا كان غياب صلاح لفترة طويلة سيكون صلاح أنقذ نفسه وأنقذ كل من حوله والمسؤولين من القيل والقال".

وأتم تصريحاته "تعامل المسؤولين مع الحدث والأزمة قد يتسبب في خروج مصر أو وصول المنتخب إلى المباراة النهائية".

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.

ويسافر محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي غدا الإثنين في كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح قد يعود إلى المنتخب في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، سيعود صلاح لصفوف الفراعنة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.